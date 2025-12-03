Tensión en Diputados y señal oficial manipulada: Germán Martínez cuestionó la jornada legislativa y el clima político

En diálogo con el conductor del programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, Juan di Natale, el diputado Germán Martínez (UxP) describió la última sesión en Diputados como un clima de “circo romano”.

Martínez denunció que Diputados TV no transmitió la sesión y que la señal quedó en manos del Poder Ejecutivo: "Fue una transmisión manipulada. Entramos en esas cosas de a quién enfoco, qué muestro, qué no muestro", sostuvo.

También advirtió que la viralización de momentos tensos distorsiona la percepción del debate legislativo: "Hoy garpan más los 15 segundos en TikTok mostrando algún quilombo que el trabajo profundo sobre el Presupuesto", señaló.

Sobre las rupturas en el bloque y la discusión por la unidad del peronismo, aseguró que lo central es la representación política: "Hay decisiones pensadas en lógicas de negociación provincia-Nación. Pero esto pasa desde diciembre de 2023 y a todos los que intentaron seguir camino les fue mal".

Criticó además el rearmado de interbloques en plena sesión: "Inventaron un interbloque para quedarse con la vicepresidencia tercera. Eso es más grave que los gritos de las tribunas", dijo.

Respecto a la agenda parlamentaria, minimizó la idea de un verano legislativo agitado: "El Gobierno es una fábrica de humo", lanzó, y sostuvo que el eje será el debate del Presupuesto, donde su bloque presentará propuestas alternativas.

Finalmente, aclaró la situación de la diputada Villaverde, quien retiró su renuncia y sigue en funciones: "Si quisiéramos avanzar contra ella, el mecanismo sería la inhabilidad moral sobreviviente", explicó.

LB