Emiratos Árabes Unidos celebró su Día Nacional con la presencia de altos funcionarios del Gobierno

Emiratos Árabes Unidos celebró su Día Nacional destacando el vínculo creciente con Argentina y un futuro de cooperación global, en un evento multitudinario que reunió a figuras de todo el arco político y social, incluido el canciller Pablo Quirno y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quienes asistieron en representación del gobierno nacional. La fecha, que este año marca el 54º aniversario, conmemora la fundación del Estado en la Península Arábiga.

El 2 de diciembre de 1971, los gobernantes de los Emiratos firmaron el acuerdo de unificación que dio nacimiento a los Emiratos Árabes Unidos y convirtió a los siete emiratos en un solo Estado. Ese mismo día se proclamó oficialmente la Unión, se izó por primera vez la bandera federal y el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan fue elegido primer Presidente del Estado, mientras que el jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum fue designado Vicepresidente. Pocos días después, el 9 de diciembre de 1971, se constituyó el primer Consejo de Ministros y, en ese mismo año, el nuevo Estado se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Al Qemzi.

"Las relaciones distinguidas entre los Emiratos Árabes Unidos y la República Argentina, establecidas oficialmente en febrero de 1974, se sustentan en una amistad sólida basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos. En estos 51 años se han visto fortalecidas mediante marcos legales clave que favorecen el comercio y las inversiones, entre ellos el convenio para evitar la Doble Imposición y el acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones", sostuvo el embajador Saeed Abdulla Al Qemzi.

Desde la residencia de los Emiratos Árabes Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, el representante emiratí destacó los números del país. "En el primer semestre de 2025, el comercio exterior no petrolero del Estado de los Emiratos creció un 24%, muy por encima del promedio mundial de 1,75 %, y alcanzó los 463 mil millones de dólares. El país se ubicó segundo a nivel global en nuevos proyectos de inversión extranjera directa y tercero en el mundo (primero en la región) en activos de fondos soberanos, con 2,49 billones de dólares", agregó.

Saeed Abdulla Al Qemzi y Daniel Scioli.

Este año, las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina se consolidaron con un récord de visitas oficiales y participación en importantes eventos. Entre los visitantes argentinos destacaron el excanciller Gerardo Werthein, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quienes asistieron a eventos como la Cumbre Mundial de Gobiernos y ADIPEC. Por parte emiratí, resaltaron las visitas del director ejecutivo del Grupo EDGE, Hamad Mohammed Al Marar, y del presidente de Abu Dhabi Aviation, Mahmood Al Hay Al Hamli. Además, la participación de Sheikha Nasser Al Nowais, secretaria general de la Organización Mundial del Turismo, en la FIT, junto con su elección como primera mujer en dirigir la organización, subraya el dinamismo creciente en la relación bilateral.

"En 2025, los Emiratos Árabes Unidos y la República Argentina suscribieron varios acuerdos y memorandos de entendimiento en minería, aviación civil, investigación antártica y asistencia legal mutua, principalmente en febrero. Además, en el marco de la feria ADIPEC se firmó un acuerdo marco entre YPF, ENI y XRG (filial de ADNOC) para el proyecto de gas natural licuado en Argentina, así como un memorando para fortalecer alianzas globales en biocombustibles y productos refinados entre ADNOC y Agricultores Federados Argentinos (AFA)", continuó el Embajador.

El brigadier general Xavier Isaac y el canciller Quirno en la recepción de Emiratos Árabes Unidos.

En su discurso por el 54.º aniversario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos, el embajador Saeed Abdulla Al Qemzi destacó que, en 2025, el Estado de los Emiratos amplió su red de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA), consolidándose como "una puerta global para el comercio no petrolero y un centro internacional de negocios e inversión".

En ese sentido, señaló que, desde 2021, Emiratos ha cerrado 31 acuerdos con países y bloques económicos que abarcan casi una cuarta parte de la población mundial. Respecto al CEPA entre los Emiratos Árabes Unidos y el Mercosur, el embajador afirmó que "se encuentra en una fase avanzada", destacando especialmente "los esfuerzos de la República Argentina y los equipos negociadores del bloque", y expresó que "existe una firme expectativa de que su firma pueda concretarse en un futuro próximo".

Como parte de las celebraciones, la Embajada organizó una muestra fotográfica del premio “Espacios de Luz”, en colaboración con el Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed. La exhibición reunió una selección de obras ganadoras y finalistas que "exploran, a través del juego de luces y sombras, la belleza arquitectónica y la atmósfera espiritual de la Gran Mezquita Sheikh Zayed". Estas fotografías, destacó la sede diplomática, "ponen de relieve valores fundamentales como la paz, la convivencia y el diálogo entre culturas", principios que continúan siendo la base de la identidad de los Emiratos y que siguen promoviendo en sus relaciones internacionales.

