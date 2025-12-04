“Hay presiones para derrocar a Maduro o que abra sus puertas a las empresas petroleras norteamericanas”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en comunicación con Canal E, advirtió sobre el creciente interés de Estados Unidos en reconfigurar su influencia regional. También habló sobre el rol de Venezuela, Colombia y la presión de Donald Trump sobre América Latina.

Según Alejandro Laurnagaray, el discurso de Estados Unidos vuelve a resucitar viejos principios históricos: “Lo ha dicho Donald Trump textualmente, la doctrina Monroe está más viva que nunca”. En este contexto, citó que Donald Trump “quiere América para los americanos, pero quiere América para los norteamericanos”.

Los verdaderos intereses de Estados Unidos

Venezuela aparece como eje central del conflicto. Asimismo, planteó que detrás del relato norteamericano sobre derechos y democracia hay intereses concretos: “Acá hay una gran disputa por los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo y el oro venezolano que son de las principales reservas mundiales”.

Laurnagaray aseguró que Estados Unidos pretende un cambio estructural en Venezuela: “Hay presiones dentro del gobierno para que derroquen a Maduro o para que Maduro abra sus puertas totalmente a las empresas norteamericanas para el petróleo”.

A su vez, remarcó que no se trata de un fenómeno nuevo. “La estrategia norteamericana de cambio de régimen en países de América Latina y en Venezuela lleva décadas”. Además, subrayó que existe “una historia de golpes, una historia de intervención, de interferencia, de servicios de inteligencia y de operaciones encubiertas muy largas”.

Venezuela: una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos hace una década

El entrevistado citó también un antecedente decisivo: “Obama en el 2015 había declarado oficial y formalmente a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Luego. manifestó que para Venezuela, la tensión con Estados Unidos no responde sólo a intereses económicos sino también estratégicos. “No es que Venezuela se niega a que empresas norteamericanas inviertan”, afirmó, sino que Estados Unidos “quiere que rompa la alianza que tiene con los países del bloque euroasiático”.