Copa Airlines y Wingo, dos aerolíneas de Panamá que todavía viajaban hacia Venezuela pese a la escalada de la tensión con Estados Unidos, debieron realizar la suspensión temporal de todos los vuelos desde y hacia Caracas, previstos para el 4 y 5 de diciembre, luego de que los pilotos de las aeronaves reportaran intermitencias en las señales de navegación.

"Información importante. Debido a intermitencias en una señal de navegación reportada hoy por nuestros pilotos, y que no comprometieron la seguridad, se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025", indicaron a través de un comunicado las autoridades de Copa Airlines.

La decisión fue tomada durante la noche del miércoles y se comunicó unos pocos minutos antes de las 00hs del jueves. Desde la aerolínea panameña agregaron: "Estamos evaluando la situación y compartiremos nueva información en nuestros canales públicos en las próximas 24 horas".

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas que aún mantenían operaciones con Venezuela, en el marco de la tensión creciente existente entre dicho país y Estados Unidos, pocos días después de que Donald Trump anunciara el cierre del espacio aéreo venezolano, afectando las operaciones en la región.

Hace poco menos de una semana, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) le advirtiera a las aerolíneas que extremaran precauciones al volar en torno al espacio aéreo venezolano, dada la actividad militar en la zona, y que las que pudieran lo evitaran y lo consideraran "cerrado en su totalidad".

Iberia, Air Europa, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines, entre otras aerolíneas internacionales, no tardaron en suspender sus rutas con Caracas tras darse a conocer la advertencia estadounidense, la cual se tomó como posible anticipo de ataques militares de la fuerza en el Caribe.

Desde agosto de este año, Estados Unidos cuenta en la zona con una flota de barcos y aviones de combate destinados a llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico. En paralelo, el dictador Nicolás Maduro sostiene que se trata de un conjunto de maniobras para forzar su salida del gobierno.

Trump insiste en que busca detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano hacia el mercado estadounidense y, tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas de EE.UU. ya han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Las especulaciones que se tejen sobre si habrá o cuándo un ataque militar estadounidense en territorio venezolano, sumaron un nuevo capítulo este sábado, cuando el presidente Donald Trump posteó un críptico mensaje en su red social Truth y advirtió sobre el uso del espacio aéreo venezolano.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", indicó sin dar más detalles y aumentando la tensión en el marco del conflicto con el chavismo, por lo que se interpretó como una advertencia de ataque cercano.

