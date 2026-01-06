El Gobierno sigue monitoreando la situación en Venezuela con pleno respaldo a Estados Unidos

El Gobierno mantiene sus ojos puestos en Venezuela tras la invasión, ocupación y secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Y piensa mantener su respaldo total a los Estados Unidos a como de lugar, tal como se vio en la última reunión en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y como habían anticipado miembros de La Libertad Avanza el sábado.

En dicho ámbito, Carlos Cherniak, el representante argentino, expresó el apoyo del gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense en Venezuela y la captura de su jefe de Estado. En concreto, consideró que se trató de una acción destinada a restablecer el orden democrático en el país caribeño. La posición fue celebrada públicamente por el presidente Milei, quien volvió a alinear la política exterior argentina con la estrategia estadounidense en la región.

Cherniak, cuando le tocó hablar en una reunión convocada por el Consejo Permanente del organismo, vinculó a Maduro con el “narcoterrorismo” y lo calificó como una “amenaza para el hemisferio”. Hay más: mencionó que el gobierno chavista “quebraba el estado de derecho” y denunció la existencia de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.

El diplomático, además, se refirió a los más de ocho millones de personas que abandonaron su país en los últimos años, con énfasis contra Maduro: afirmó que perpetró un fraude electoral que le permitió reelegirse en el poder en las elecciones de julio de 2024 y constituir “un gobierno legítimo e ilegal”.

Todo lo que está pasando en el territorio venezolano tras lo ocurrido el sábado por la madrugada forma parte de la agenda del oficialismo libertario, cuya máxima apuesta sigue siendo ayudar en la transición democrática tras la salida de Maduro. Trascendió en las últimas horas la intención por parte de la Casa Rosada de mantener encuentros con autoridades norteamericanas para “colaborar” en lo que sea necesario y con dirigentes de la oposición. Aunque todavía no hay fechas confirmadas.

Paralelamente, en Balcarce 50 apuestan a mantener el tema vivo en la conversación pública luego del decreto 941/2025 que reformula la estructura de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y que generó una convulsión en la oposición, que se abroqueló para cuestionar la medida, con serias posibilidades de que el tema tenga consecuencias en el ámbito parlamentario. La oposición pretende derogar el decreto.