Otro revés para Cristina Kirchner: la Justicia rechazó tratar sus apelaciones durante la feria judicial

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal dio a conocer su decisión de no tratar las apelaciones respecto de los límites a las visitas y otras condiciones de detención de Cristina Kirchner, durante el receso judicial de enero. Los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky decidieron, por mayoría, no tratar el tema hasta febrero debido a que no se trata de un asunto urgente ni se encuadra dentro de los supuestos permitidos para la feria judicial.

En este contexto es que seguirán vigentes, hasta entonces, las medidas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2, a cargo de Jorge Gorini. Fue luego de un encuentro de la expresidenta con más de nueve economistas que sucedió en San José 1111, que el juez decidió endurecer las condiciones y estableció un máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y dos veces por semana, salvo situaciones excepcionales, además de la obligación de pedir autorización previa. A esto se suma un máximo de 2 horas para acceder a la terraza del edificio donde cumple su condena.

Entre esas medias, la defensa había apelado también el uso de la tobillera electrónica y sumó un pedido de autorizaciones especiales para el ingreso de su cuñada, Alicia Kirchner y sus dos hijas.

En desacuerdo con los otros miembros del tribunal, Borinsky argumentó que los temas relativos a personas privadas de su libertad, se encuentran dentro de los puntos habilitados a tratar en receso judicial y propuso fijar audiencias.

Mientras tanto, CFK volvió recientemente a su domicilio luego de haber sido intervenida por un cuadro de apendicitis que sufrió luego algunas complicaciones por las que tuvo que pasar dos semanas internada.

