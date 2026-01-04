Cristina recibió el alta luego de pasar dos semanas internada y seguirá controlada en su domicilio

Luego de pasar internada durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi, Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica y volvió a su casa en el barrio porteño de Constitución. La expresidenta había sido operada de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

El alta llegó en un día particular por la conmoción mundial que generó la detención de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump. Cristina, pese a su detención, sigue al frente del Partido Justicialista, que salió a condenar la intrusión militar de los Estados Unidos en el territorio venezolano.

La salida de la expresidenta del sanatorio se demoró porque la exmandataria sufrió de íleo posoperatorio, una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El parte médico que difundió el Otamendi señala que, previo al alta, se le retiró el drenaje peritoneal y que la exmandataria continuará el tratamiento con antibióticos por vía oral. El comunicado precisó que Cristina seguirá el tratamiento en su domicilio, bajo la supervisión de su equipo médico personal.

La exmandataria tiene 72 años. Cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 tras ser condenada en la causa Vialidad. El 20 de diciembre fue derivada al Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos. El traslado se dio tras la autorización judicial requerida debido a su condición legal y, en el centro de salud, los médicos ordenaron estudios complementarios. Ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia. Cristina transitó la internación en una habitación individual del Otamendi, donde pasó la Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

Días atrás el centro médico había mostrado preocupación por la “lenta recuperación del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, de acuerdo a un parte que llevaba la firma de la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi.

La internación se produjo en el medio de la condena de prisión que cumple de manera domiciliaria, en el marco de la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial.

La defensa de la expresidenta intentará durante la feria judicial de enero que el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre la domiciliaria, que se vio restringida luego de una reunión con economistas en su casa. Hoy el régimen de detención de CFK contempla limitaciones: solo pueden ingresar hasta tres personas por día de una lista autorizada, las visitas no pueden superar las dos horas y se permiten únicamente dos veces por semana. Además, sólo puede subir a la terraza del edificio un máximo de dos horas por día. Sus abogados, encabezados por Carlos Beraldi, reclamaron ampliar el número de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo para usar la terraza. Todos las solicitudes fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Ese tribunal está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Pero durante la feria judicial se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.

La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, lo que cambia dos votos del tribunal y abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que Cristina cumple su prisión domiciliaria.

El 30 de diciembre, mientras Cristina seguía internada, se realizó la última audiencia del año del juicio por la denominada causa Cuadernos. En ese debate oral es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos exministros y medio centenar de empresarios.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero juzgan 540 hechos de supuestos pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública. Se prevé que el juicio dure al menos tres años. Por eso, desde marzo próximo se sumará un día de audiencias.