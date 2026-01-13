Los supermercados europeos rechazan vender carne del Mercosur pese al acuerdo con la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmará el sábado 17 de enero el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, la entrada en vigor del acuerdo no implica necesariamente que distintos productos, como la carne producida en Sudamérica, lleguen a las góndolas de los supermercados europeos. Incluso las principales cadenas de distribución ya anticiparon que no los comercializarán.

UE-Mercosur: los puntos más importantes del acuerdo que puso a los ‘tractores de punta’ en Europa

“Es un compromiso firme: no lo haremos”, afirmó el lunes Thierry Cotillard, presidente del grupo Les Mousquetaires, propietario de las cadenas Intermarché y Netto. En declaraciones a la radio FranceInfo, Cotillard explicó que esta postura es compartida por otros grandes actores del sector: “La semana pasada estuve en la junta directiva de la FCD, el sindicato de la gran distribución. Carrefour, System U y Leclerc adoptarán la misma posición”.

Según el directivo, la gran distribución —que representa alrededor del 40 % del mercado— tiene una responsabilidad clave una vez aprobado el acuerdo. “Podemos tranquilizar a los agricultores: no compraremos estos productos en el extranjero”, sostuvo.

En la misma línea, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, consideró que la adopción del acuerdo con el Mercosur tendrá “un impacto bastante limitado”. Y aseguró: “La decisión de Carrefour y de sus competidores es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses”. Como ejemplo, detalló que el 100 % de las aves de corral, el 97 % de la carne vacuna y el 100 % de la carne porcina que comercializa la cadena son de origen francés. “No habrá cambios”, remarcó.

Los grupos Leclerc y Coopérative U también confirmaron que no venderán productos agropecuarios provenientes del Mercosur.

Denuncias por “competencia desleal”

Este nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea genera una fuerte preocupación entre los productores agropecuarios europeos, que temen una reducción de los aranceles a las importaciones agrícolas provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los agricultores denuncian que estos productos podrían contener pesticidas prohibidos en la Unión Europea, lo que, a su juicio, constituye una forma de “competencia desleal”.

Acuerdo Mercosur-UE, entre los puntos que faltan y el festejo de LLA

Frente a estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a avanzar en una legislación más estricta sobre residuos de pesticidas y anunció la prohibición total de tres sustancias —tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo—, especialmente en frutas como cítricos, mangos y papayas.

Además, la UE prometió reforzar los controles para garantizar que las importaciones agrícolas cumplan con las normas sanitarias europeas. En ese sentido, la Comisión anunció un aumento del 50% en los controles realizados fuera del territorio comunitario en un plazo de dos años.

FN / lr