Acuerdo Mercosur-UE, entre los puntos que faltan y el festejo de LLA

Después de 25 años de marchas y contramarchas, finalmente existe acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). El pacto fue confirmado ayer por el Consejo Europeo y se trata de un entendimiento que configura un mercado de 700 millones de consumidores y un área de libre comercio que representa cerca del 20% del PBI global. De todos modos, hay puntos que todavía quedan pendientes para que entre en vigencia.

De acuerdo a la agenda que circuló, las autoridades del organismo de Europa viajarán a Asunción el 17 de enero, donde rubricarán de manera formal este tratado junto a representantes de los países de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se espera la presencia de la presidenta del Consejo, Ursula Von der Leyen. El Gobierno, desde el mes pasado, sabía que el acuerdo podía ser realidad y siempre se mostró optimista. De hecho, Javier Milei, en la última cumbre del Mercosur, pidió flexibilización de regulaciones en el bloque regional para facilitar conversaciones.

De todos modos, en el oficialismo saben que, pese al anuncio, restan varios ejes a resolver y que puede demorar que se plasme lo que se firme la semana que viene. Uno es el visto bueno del Parlamento Europeo y de cada país miembro. Por otro, cada país del Mercosur iniciará su propio proceso de ratificación, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales y legislativos internos.

Cuando la Unión Europea complete todas sus instancias institucionales, el entendimiento podrá comenzar a aplicarse con aquellos países del Mercosur que ya lo hayan ratificado. A pesar de que el proceso no se encuentre cerrado en la totalidad de los Estados parte. Por eso fuentes oficiales anticipan que habrá una aplicación progresiva de las reglas para el intercambio de bienes y servicios, la reducción de aranceles, la protección de inversiones y la regulación del comercio.

Ni bien se conoció la noticia de parte del Consejo Europeo, la gestión libertaria festejó , destacando que aumentará el volumen de la economía y la llegada de inversiones. Javier Milei encabezó la ronda de celebraciones en redes sociales. “Siguen las buenas noticias. Fin”, disparó el jefe de Estado.

A las palabras del jefe de Estado le siguió un posteo del titular del Palacio de Hacienda.

“Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE”, afirmó en una publicación en redes sociales.

Y dijo que “este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quiro y el secretario Pablo Lavigne para tener una Argentina cada vez más libre y más próspera”. Según el titular de Hacienda, los productos argentinos tendrán ventajas competitivas: podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas que representa 20% del PBI mundial.

“En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país”, aseguró.

El ministro afirmó que el acuerdo “nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo”. Y citó a los casos de Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania.

“De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros”, destacó Caputo.

Para Caputo, el nuevo tratado “facilitará a las PYMES su integración en las cadenas globales de valor” y se aplicarán medidas de facilitación del comercio, por lo que, a su criterio, el acuerdo “generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos”.

“Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, cerró el jefe del Palacio de Hacienda. Más temprano, el canciller Quirno también se refirió al anuncio del acuerdo. sobre lo cual aseguró que “todos ganamos” y pronosticó que generará “más comercio, más inversión y más empleo”. Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

“La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El Gobierno, de este modo, tomó como un logro propio la firma del tratado0a, aunque faltan los parlamentos.