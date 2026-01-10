Un manifestante izó una bandera preislámica en la embajada de Irán en Londres

El edificio de la embajada de Irán en Londres fue escenario de un episodio de tensión cuando un manifestante logró trepar hasta uno de los balcones y reemplazó la bandera oficial del país por la insignia utilizada antes de la revolución islámica de 1979. El hecho ocurrió en el marco de una protesta contra el régimen iraní y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La acción se produjo en pleno centro de la capital británica, cerca de Hyde Park, ante la mirada de entre 500 y 1000 personas que participaban de la movilización, según estimaciones de la Policía Metropolitana. En las imágenes se ve al hombre arriar la bandera actual y colocar la tricolor con el león y el sol, rodeada por una corona y una guirnalda, un emblema ceremonial que se utilizaba durante el gobierno del derrocado shah de Irán.

Desde abajo, los manifestantes celebraron la escena con aplausos y cánticos mientras la bandera permanecía visible durante varios minutos antes de ser retirada. “Democracia para Irán. Sha Reza Pahlavi. Justicia para Irán”, coreaban, en referencia al hijo del último monarca iraní, que actualmente reside en Estados Unidos. También se vieron pancartas con consignas como “Irán libre”.

Continúan las protestas en Irán: el líder supremo advirtió que “no cederá”

La protesta en Londres se enmarca en una ola de movilizaciones que se extienden dentro y fuera de Irán desde el 28 de diciembre, cuando comenzaron las manifestaciones contra la devaluación de la moneda y el aumento del costo de vida, y que con el correr de los días se transformaron en un reclamo masivo contra la República Islámica. En ese contexto, las autoridades iraníes cortaron el acceso a Internet y las llamadas internacionales, lo que generó preocupación internacional por una posible escalada represiva.

Los reclamos contra el régimen iraní

La bandera del león y el sol, utilizada con frecuencia por sectores opositores al régimen, se convirtió en el centro de la escena durante la manifestación frente a la embajada. Testigos citados por AFP señalaron que el hombre que subió al balcón actuó entre vítores y aplausos de los presentes, mientras el símbolo prerrevolucionario flameaba sobre el edificio diplomático.

Entre los manifestantes se encontraba Taraneh, una mujer de 33 años que se negó a dar su apellido y que explicó el motivo de su presencia en la protesta. “Estoy aquí para apoyar a los iraníes, a mis seres queridos dentro de Irán; han estado protestando durante dos semanas hoy”, dijo. En diálogo con medios locales, agregó: “Internet ha sido cortado. Recibimos muy poca información desde el interior de Irán”.

La mujer describió un escenario de violencia y represión en su país de origen. “Pero, ya sabes, la gente sigue en las calles. Están siendo atacados. La República Islámica está asesinando gente”, afirmó. Y completó con un pedido personal: “Quiero que este régimen se vaya. Solo quiero poder regresar”.

Las consignas en apoyo a Reza Pahlavi, hijo del ex sha, también tuvieron un lugar destacado en la protesta. El príncipe heredero exiliado había convocado en redes sociales a los manifestantes a salir a las calles durante el fin de semana y a izar la bandera del león y el sol, símbolo del Irán anterior a 1979. Desde Estados Unidos, Pahlavi, de 65 años, llamó a intensificar las protestas y sostuvo que la República Islámica sería sometida. “Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros urbanos y mantenerlos”, escribió.

Las raíces económicas de las protestas en Irán

El gesto en la embajada de Londres fue interpretado por los manifestantes como un acto de desafío directo al régimen iraní y una forma de visibilizar, en el corazón de Europa, el reclamo por un cambio político en su país.

Detenciones y tensión internacional por las protestas contra el régimen iraní

Tras el incidente, la Policía Metropolitana de Londres informó que se desplegaron agentes adicionales para prevenir desórdenes y reforzar la seguridad de la sede diplomática iraní. En un comunicado, la fuerza indicó que se realizaron dos arrestos, “uno por allanamiento agravado y agresión a un trabajador de emergencias, y otro por allanamiento agravado”, y que se buscaba a una tercera persona por el mismo delito.

Las autoridades británicas señalaron además que no se registraron disturbios graves durante la manifestación y que los oficiales permanecerían en la zona para garantizar la seguridad. “No vimos ningún desorden grave y los oficiales permanecerán en el área para garantizar la seguridad continua de la embajada”, precisaron.

La protesta en Londres no fue un hecho aislado. Manifestaciones similares se registraron frente a embajadas iraníes en distintos puntos del mundo. En Berlín, por ejemplo, cientos de personas marcharon por la capital alemana ondeando la antigua bandera imperial iraní y portando imágenes de Reza Pahlavi. En otros países europeos también se reportaron concentraciones y marchas en repudio al régimen.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se refirió a la situación en Irán y condenó la muerte de manifestantes, al tiempo que instó a Teherán a actuar con moderación. Desde el gobierno del Reino Unido, un portavoz expresó que “estamos profundamente preocupados por los informes de violencia contra manifestantes en Irán que están ejerciendo su legítimo derecho a protestar pacíficamente y estamos monitoreando la situación de cerca”.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el saldo de la represión iraní. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 51 personas murieron, incluidos nueve niños, y que cientos resultaron heridas. Otros reportes elevan la cifra a 62 muertos y más de 2300 detenidos en el marco de las protestas.

