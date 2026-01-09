Las raíces económicas de las protestas en Irán

BLACKSBURG, VIRGINIA – Las protestas que estallaron en Teherán el 28 de diciembre y se extendieron rápidamente por todo Irán fueron desencadenadas por un agravio específico: el colapso de la moneda del país, el rial. La devaluación monetaria en Irán nunca es un asunto meramente técnico; eleva rápidamente los precios y reduce el poder adquisitivo, especialmente dado que muchos salarios se fijan anualmente. En diciembre, mientras el valor del rial caía un 16% —para un descenso total de aproximadamente el 84% durante el último año—, la inflación de los alimentos alcanzó una tasa anual del 72%, casi el doble de su promedio reciente.

Estos acontecimientos siguen a décadas de aislamiento económico. A partir de 2011, las sanciones al petróleo iraní redujeron drásticamente los ingresos de divisas del país y frenaron el crecimiento del PIB de un respetable 5-9% anual a principios de la década de 2000 a menos del 3% posterior. La pérdida de ingresos petroleros creó déficits presupuestarios crónicos que el gobierno ha financiado mediante la expansión monetaria, alimentando la inflación.

La situación económica de Irán se deterioró aún más el año pasado, cuando las sanciones dieron paso a una confrontación abierta. Aunque la guerra de 12 días con Israel y Estados Unidos en junio de 2025 causó daños físicos limitados, expuso la vulnerabilidad de Irán ante una escalada repentina, desmintiendo las afirmaciones del régimen de tener las cosas bajo control y elevando la prima de riesgo del país. La inversión, ya de por sí demasiado baja para compensar la depreciación del rial, cayó aún más debido al temor a nuevos ataques por parte de Israel y los EE. UU.

El intento del presidente iraní Masoud Pezeshkian de imponer reformas económicas largamente postergadas ha agravado la presión. Su propuesta de presupuesto para el nuevo año iraní (que comienza el 20 de marzo de 2026), presentada al parlamento en noviembre, fue más contractiva de lo esperado. Se programó que los impuestos aumentaran del 42% al 57% de los ingresos públicos, reflejando la caída prevista en los ingresos petroleros.

Al mismo tiempo, se estableció que los salarios del sector público aumentarían menos de la mitad de la tasa de inflación proyectada por el gobierno del 46% para el próximo año. Aunque el parlamento suavizó posteriormente el golpe, reduciendo el impuesto al valor agregado propuesto del 12% al 10% y duplicando el aumento salarial, el mensaje de austeridad ya había sido enviado.

Si bien la austeridad es difícil de aceptar en cualquier circunstancia, se vuelve políticamente combustible en una sociedad que percibe la corrupción oficial como generalizada y se enfrenta constantemente a ostentosas exhibiciones de riqueza. Las percepciones de desigualdad rampante se han visto reforzadas por el distorsionado sistema de tipos de cambio múltiples de la economía iraní.

A medida que las exportaciones de petróleo cayeron de más de dos millones de barriles por día antes de 2011 a tan solo 300,000 barriles en 2019, el gobierno asignó una parte de sus escasas divisas a tasas altamente subsidiadas para proteger a los iraníes del impacto de las sanciones. Pero el sistema terminó facilitando la búsqueda de rentas y la fuga de capitales, ya que muchos beneficiarios gastaron el dinero no en importaciones de bienes esenciales, sino en artículos de lujo o viajes al extranjero, o revendiendo las divisas a tasas de mercado.

Posteriormente, el gobierno de Irán introdujo mercados de divisas gestionados, que permitieron a los exportadores autorizados vender sus ingresos en moneda extranjera a los importadores bajo supervisión gubernamental, a tasas situadas entre los precios subsidiados y los de mercado. Sin embargo, se mantuvo reacio a eliminar el sistema de tipos de cambio múltiples por temor a la reacción de los comerciantes influyentes con acceso privilegiado.

Pezeshkian, sin embargo, estuvo dispuesto a dar este paso. Pero su medida para eliminar una de las fuentes de corrupción más visibles de Irán sin duda enfureció a los intereses creados, contribuyendo posiblemente a la huelga inicial entre los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, que desencadenó las protestas más amplias. Si bien esa huelga podría haber tenido motivaciones políticas —los reformistas a menudo han acusado a sus rivales conservadores de usar su poder institucional para resistirse al cambio—, las protestas se convirtieron rápidamente en una crisis tan aguda que ambas facciones buscan ahora una salida.

El desafío es tanto económico como político. Los esfuerzos del gobierno por aumentar los ingresos, reducir el déficit presupuestario y disminuir su dependencia de la creación de dinero podrían eventualmente bajar la inflación. Pero, a corto plazo, las reformas tendrán costos económicos. La eliminación de los subsidios a las divisas aumenta inmediatamente los precios de ciertos bienes, lo que podría alimentar una inflación más amplia y presionar el rial a la baja.

Para compensar a los hogares, el gobierno ha introducido transferencias mensuales de diez millones de riales por persona (alrededor de $7, o $40 en términos de paridad de poder adquisitivo). Ya ha depositado pagos para unos 80 millones de beneficiarios, excluyendo solo al decil más rico. Pero no está nada claro si esto será suficiente para aplacar las protestas.

Los objetivos del último levantamiento nacional de Irán —el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" de septiembre de 2022— eran más directos. Desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, a manos de la policía de la moral del país, las protestas se toparon con una represión brutal. No obstante, se considera ampliamente que lograron al menos uno de sus objetivos: detener la aplicación de la ley del hiyab. Un número creciente de mujeres y niñas iraníes optan ahora por no usar el hiyab en público.

Por el contrario, los beneficios de las reformas de Pezeshkian son inciertos, es probable que se materialicen solo a largo plazo y son difíciles de comunicar a una población castigada por años de volatilidad económica. El gobierno de Irán no puede prometer de manera creíble estabilizar los tipos de cambio o controlar la inflación a corto plazo. La única medida que podría ofrecer un alivio económico relativamente rápido —y con la que el gobierno podría comprometerse de manera creíble— es el cese de las hostilidades con Israel y los EE. UU. Pero esto podría resultar mucho más difícil para el liderazgo de Irán que ceder en la aplicación del hiyab.

En cualquier caso, los iraníes de a pie desconfían de cualquier promesa de Israel, especialmente después de su devastación de Gaza, la ocupación de Siria y el intenso bombardeo de Irán el año pasado, que según se informa mató a más de mil personas. Lo mismo ocurre con los EE. UU., que ha demostrado bajo el presidente Donald Trump que no se puede confiar en él ni siquiera por parte de sus aliados más cercanos.

Las protestas de Irán reflejan no solo la desesperación económica, sino también la tensión entre la desconfianza hacia la reforma interna y el miedo a la presión externa. Como tales, puede que no sean fáciles de sofocar.

(*) Djavad Salehi-Isfahani, profesor de Economía en Virginia Tech, es investigador en el Economic Research Forum de El Cairo.