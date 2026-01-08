Se intensificaron las protestas en Irán y piden por el regreso del hijo del último emperador

El Gobierno de la República Islámica de Irán atraviesa uno de sus peores momentos. Este jueves, miles de manifestantes se movilizaron en las calles de Teherán e incendiaron un edificio gubernamental en lo que es el duodécimo día de protestas, en las que ya fallecieron varias personas por los enfrentamientos y la represión.

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y la caída del rial, la moneda iraní. Desde entonces, las movilizaciones se extendieron a 25 de las 31 provincias y son las más importantes después de la que tuvieron lugar en 2022, cuando mataron a Mahsa Amini, quien había sido detenida por llevar supuestamente mal ajustado el velo.

En ese contexto, en la jornada de hoy se cortó internet en el territorio iraní y el el presidente, Masud Pezeshkian, volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

Si bien las protestas tuvieron un desencadenante económico, en las marchas piden por la vuelta del hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, radicado en Estados Unidos, desde donde las revueltas. En los registros fílmicos es posible escuchar consignas como "Javid Shah" (larga vida al rey), "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

El Gobierno iraní responsabiliza a EE.UU. por la crisis de su país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una "guerra económica y financiera a escala total" lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones "ilegales y crueles".

Trump vuelve a amenazar con intervenir en Irán

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertirle a las autoridades iraníes que va a intervenir si intensifican aún más la represión. "Les hice saber que, si empezaban a matar gente, (...) los golpearemos muy duro", aseguró Trump durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

La amenaza de Trump ya había sido realizada anteriormente por sus funcionarios. Ante esos comentarios, el miércoles, el Ministerio de Exteriores iraní respondió que el interés de EE. UU. sobre las cuestiones internas de Irán eran parte de una política duradera de presión e interferencia, en vez de una preocupación genuina por el bienestar de los iraníes.

El Ministerio iraní consideró que las declaraciones de Trump tienen como objetivo azuzar la inestabilidad y apuntó que son una continuación de la campaña de "máxima presión" de EE. UU. contra Teherán.

Al menos 21 personas murieron en las protestas

El número de víctimas entre los manifestantes no fue confirmado oficialmente, aunque sí se sabe que un policía iraní falleció en el oeste de Teherán cuando intentaba "controlar los disturbios" este jueves.

De acuerdo con la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas. El miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes fallecidos y 2.000 detenidos, indicó IHR,.

En tanto, la agencia francesa AFP reportó 21 fallecidos, incluido el miembro de las fuerzas de seguridad, a partir del relevamiento de la información oficial comunicada por los medios iraníes y las autoridades.

