Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron este jueves 8 de enero que las fuerzas de seguridad en Irán "disparan, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes", por ese motivo, le solicitaron al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que sus agentes detengan el “uso ilegal” de la fuerza que aplican a las protestas callejeras que, desde hace varios días, se realizan en las ciudades más importantes del país por el mal estado de la economía.

Diana Eltahawy, subdirectora de AI para Oriente Próximo y Norte de África, expresó al respecto: “Las personas en Irán que se atreven a expresar su ira por décadas de represión y exigen un cambio fundamental se enfrentan una vez más a un patrón mortal de fuerzas de seguridad que disparan ilegalmente, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes en escenas que recuerdan al levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022”. Sus palabras hacen referencias a las marchas que sucedieron tras el fallecimiento de la joven kurda Mahsa Amini mientras se encontraba detenida bajo custodia.

La funcionaria solicitó al máximo organismo de seguridad iraní que pida “inmediatamente a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegal de la fuerza y las armas de fuego” en unas protestas que han dejado, por lo menos, 28 muertos, incluyendo a menores de edad, aunque otros organismos de Derechos Humanos dicen que el número de víctimas mortales es mayor.

Sobre este tema también habló Michael Page, subdirector de HRW para la región, denunciando “la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones”, lo que, según su punto de vista, “indica que el uso de tales armas para reprimir las protestas sigue estando arraigado como política de Estado”.

Los dos organismos cuestionaron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a la Policía iraní, cuyos miembros, aseguran, han usado “ilegalmente rifles, escopetas cargadas con perdigones metálicos, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes en su mayoría pacíficos”.

También denunciaron que las autoridades presionan a los detenidos para que declaren haber cometido delitos como “provocar disturbios”. Por ese motivo, exigen la “inmediata e incondicional” liberación de las personas detenidas “únicamente por participar pacíficamente en manifestaciones o expresar su apoyo a ellas”, señalando que todos aquellos que estén bajo custodia “deben estar protegidos contra la tortura y otros malos tratos”.

Esta denuncia pública llegó luego de haber entrevistado a 26 personas que incluyen manifestantes, testigos presenciales de los hechos, periodistas, defensores de los Derechos Humanos y un profesional sanitario. En el comunicado conjunto que difundieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch para protestar por la represión contra los manifestantes explican que se han ocupado de revisar “declaraciones oficiales y analizado decenas de vídeos verificados, publicados en Internet o compartidos con las organizaciones”.

La amenaza de Donald Trump contra Irán

En una entrevista telefónica con el comentarista Hugh Hewitt, el presidente estadounidense remarcó: “Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios —porque tienen muchos disturbios—, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro”.

Cuando el periodistas le indicó que decenas de personas ya han perdido la vida en estas manifestaciones callejeras, Trump se defendió diciendo que, en realidad, “algunos han muerto por problemas de control de multitudes y otras cosas”, afirmando que ocurrieron por lo menos tres estampidas donde fallecieron varias personas. Y cerró la charla reconociendo: “No estoy seguro de poder responsabilizar necesariamente a alguien por ello. Ellos saben, y se les ha dicho muy tajantemente (...) que, si hacen eso, van a tener que pagar un infierno”.

