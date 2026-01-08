Alberto Ruskolekier sobre las protestas en Irán: “Hay 36 muertos, la policía reprime con balas reales”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió a que la República Islámica de Irán atraviesa uno de los momentos más críticos desde la instauración de la dictadura teocrática en 1979.

Alberto Ruskolekier detalló que el poder quedó consolidado en manos de líderes religiosos extremistas: “En aquel momento Ayatollah Ruhollah Khomeini dura en el cargo 10 años y en 1989 lo sucede a Ali Khamenei, tan extremista como él, hoy Khamenei es un hombre de 86 años aproximadamente, es un dictador total que está encabezando este régimen dictatorial de los ayatollahs, imponiendo una dictadura teocrática dentro de Irán”.

El contexto detrás de las protestas

Según desarrolló, el actual estallido social no es un hecho aislado: “La verdad que hace 15 días comenzaron protestas muy violentas que fueron una continuación ya de un descontento que hay en Irán hace mucho tiempo”. Uno de los antecedentes clave fue el asesinato de Mahsa Amini en 2022: “Había una chica que era maya, Amini, que estaba vestida no de acuerdo por lo menos como la interpretaba la policía de la moral adecuadamente de acuerdo a la sharia y la chica muere por el golpe que le dieron”.

Hoy la respuesta del régimen es brutal. En este contexto, Ruskolekier afirmó: “Las protestas están siendo reprimidas duramente por parte de este régimen”. Sobre la misma línea, agregó un dato alarmante: “36 muertos porque la policía que reprime está utilizando balas reales”.

El colapso de Irán

Uno de los factores centrales del colapso iraní es ambiental y económico. “Irán está padeciendo primero una sequía fenomenal, la mayor posiblemente en los últimos 60 años”, explicó. A esto se suma la mala gestión estatal: “Prácticamente dejó de invertir en infraestructura para la población”.

El impacto directo se siente en el precio de los alimentos: “Esto provocó que la sequía provocara evidentemente que el precio de los alimentos haya subido desmedidamente”. En paralelo, la moneda se derrumba: “El real que la moneda iraní ha subido en el último año ha sido más del 100% la devaluación”.

Por otro lado, el entrevistado describió el poder militar del régimen: “Tenemos, por supuesto el ejército que es un conglomerado aproximadamente de 350.000 efectivos”. Pero subrayó que la Guardia Revolucionaria es aún más poderosa: “Es un cuerpo más leal, que tiene un poder militar quizás más poderoso que el propio ejército iraní, lo constituye en 200.000 personas”.