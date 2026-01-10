Los iraníes intensifican las protestas y el régimen endurece la represión: 50 muertos

Los iraníes tomaron de nuevo las calles ayer en el mayor movimiento contra el gobierno teocrático de la República Islámica en más de tres años, pese al apagón de internet impuesto por las autoridades y a la feroz represión de las protestas que ya dejaron unos cincuenta muertos.

A gritos de “muerte al dictador”, los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la inflación y la carestía de la vida.

En el distrito de Sadatabad, en el noroeste de Teherán, los manifestantes marcharon dando golpes a cacerolas y gritando lemas contra el gobierno como “muerte a Jamenei”, en referencia al líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei, mientras los conductores tocaban bocina en señal de apoyo, según videos en las redes sociales cuya veracidad fue comprobada por las agencias internacionales.

En otras imágenes, se veían protestas parecidas en otras partes de Teherán. Canales en farsi radicados fuera de Irán divulgaron videos de manifestaciones en la ciudad de Mashhad, en el este; en Tabriz (norte) e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

Las de ayer siguen a las protestas organizadas el jueves, que fueron las mayores en Irán desde las que ocurrieron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, arrestada por un supuesto velo mal ajustado.

Ayer, los ciudadanos salieron a manifestarse a pesar del corte generalizado del servicio en internet en el país que, según la organización Netblocks, ya dura 24 horas e inquieta a opositores en el exilio.

“La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones”, dijo la abogada iraní y nobel de la paz Shirin Ebadi.

La oenegé Iran Human Rights, radicada en Noruega, aseguró ayer que “al menos 51 manifestantes” murieron por la represión “en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas”.

Advertencia del régimen. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes en televisión que su país “no cederá ante los saboteadores”. “Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio para rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos”, apuntó el líder supremo. Pero “el arrogante” Donald Trump, dijo, será “derrocado”.

Jamenei acusó incluso al mandatario norteamericano de tener las “manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes”, refiriéndose aparentemente a la guerra de 12 días con Israel, el pasado junio, en la que EE.UU. bombardeó plantas nucleares de Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos y a Israel de injerencia. “Tratan de transformar manifestaciones pacíficas en acciones violentas”, sostuvo.

El jefe del sistema judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que la sanción a los “revoltosos” sería “decisiva, sin ninguna compasión legal”.

A su vez, la rama de inteligencia de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmó que “la continuación de esta situación es inaceptable”.

Llamado del hijo del Sha. Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada, instó el viernes a Trump a intervenir. “Señor presidente, este es un llamado urgente por su atención, soporte y acción. Por favor, esté listo para intervenir y ayudar al pueblo iraní”, escribió en sus redes sociales.

Los dirigentes de Francia, del Reino Unido y de Alemania divulgaron el viernes una declaración conjunta condenando el “asesinato de manifestantes” en Irán, y llamaron a las autoridades a “actuar con moderación”.

En tanto, la televisión estatal iraní difundió el viernes imágenes de miles de personas asistiendo a contramanifestaciones y gritando consignas a favor de las autoridades en algunas ciudades.

El grupo de derechos humanos Haalvsh, que se centra en la minoría sunnita del sureste, afirmó que

las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en Zahedán, la principal ciudad de la provincia de Sistán-Baluchistán, tras las oraciones del viernes, causando un número indeterminado de víctimas.

Estas manifestaciones ocurren en un momento en que Irán está debilitado tras la guerra con Israel y los golpes infligidos a varios de sus aliados regionales, mientras que la ONU restableció en septiembre las sanciones económicas.

La amenaza de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que Irán, escenario de importantes manifestaciones contra el gobierno, se encuentra en “grandes problemas”, e insistió en sus amenazas de acciones contra Teherán.

“Irán está en grandes problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas”, afirmó el mandatario.

Cuando se le preguntó por su mensaje a los líderes iraníes, Trump respondió: “Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”. “Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos”, afirmó.

Después intentó aclarar su frase. “Eso no significa enviar tropas sobre el terreno, sino golpearles muy, muy fuerte donde más les duele”, dijo, sin dar más detalles.

Impacto en el mercado. Los precios del petróleo subieron con fuerza impulsados por los temores a una posible alteración de la producción de petróleo en Irán debido a las protestas contra el gobierno.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 2,18%, hasta los 63,34 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate ganó un 2,36%, hasta los 59,12 dólares, su nivel más alto en un mes.

“La situación está empeorando y supone una amenaza para el suministro” mundial, explicó John Kilduff, de Again Capital.

Irán es un importante productor de petróleo, con alrededor de 3,2 millones de barriles diarios, según los últimos datos disponibles de la OPEP.

* AFP