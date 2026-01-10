El petróleo de Venezuela: Trump firmó un decreto para proteger los ingresos provenientes del crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en la noche del viernes un decreto que protege a los activos venezolanos depositados en Estados Unidos, con el fin de que no puedan ser embargados. Según explico la Casa Blanca, la medida busca "promover los objetivos de política exterior estadounidenses".

El republicano convocó ayer a una reunión con los representantes de las principales empresas petroleras. Su objetivo fue promoverlos a invertir en el negocio venezolano. Sin embargo, al notar la reticencia de algunos de los empresarios, tuvo que acudir a medidas que otorgaran certidumbre y confianza.

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, aseguró que "es imposible invertir" si no se reforman los sistemas comercial y legal del país. Además, existieron casos como los de ExxonMobil y ConocoPhillips que en 2007 tuvieron que retirarse de Venezuela por no aceptar condiciones de nuevas leyes que decían que el porcentaje mayoritario de las empresas pasaría a pertenecer al Estado, y que aún hoy siguen reclamando altísimas sumas de dinero que, afirman, Venezuela les debe.

"El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela", informó la Casa Blanca.

Esta normativa viene a tono con la promesa del presidente, a los empresarios y posibles inversionistas, de que no deberán negociar con Venezuela, sino que será Estados Unidos quien se encargue del manejo de todo el negociado alrededor de la explotación de petróleo en el país suramericano.

Sumado al decreto, Trump declaró que se encuentran en una emergencia nacional “para proteger los ingresos por petróleo venezolano en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de embargos o procesos judiciales".

Es evidente que el interés del mandatario por el comienzo de las grandes obras en Venezuela es total, tal como lo hizo saber en la reunión antes mencionada. Igualmente, lo que no consideraba era encontrarse con una respuesta tan alejada de sus deseos y necesidades por parte de los representantes de las petroleras.

