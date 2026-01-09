El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este viernes con algunos de los representantes de las más importantes empresas petroleras a nivel mundial, para trazar algunos lineamientos del proyecto que la Casa Blanca está bocetando para dirigir el negocio petrolero en Venezuela.

La frase más importante del mandatario republicano fue asegurarles a los empresarios que "ustedes tratarán con nosotros, no con Venezuela". Y en ese sentido agregó que será EE.UU. el que definirá el listado de quienes participen de la explotación en la mayor reserva de crudo pesado del planeta.

Uno de los CEO se animó a plantear discrepancias, señalando que el mercado latinoamericano en su condición actual es "no invertible” si no pasa por reformas profundas, pero Trump remarcó que Estados Unidos está comprometido a realizar todo el mantenimiento y reformas que hagan falta para volver a revitalizar la infraestructura venezolana. Y todo debe ser hecho de la forma más rápida posible.

“Vamos a ser nosotros quienes tomemos la decisión sobre qué compañías petroleras van a ingresar… Vamos a cerrar un acuerdo con las empresas y tratarán con nosotros, no con Venezuela”, sentenció Trump, según información de la agencia AFP. El presidente dejó en claro que las decisiones serán tomadas por los norteamericanos y, sin tapujos, confirmó que Venezuela será excluida de las decisiones de fondo sobre la cuestión petrolera.

Trump prometió, además, total seguridad incluso cuando el ya no este al mando. Pese a ello, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, expresó que cree necesarias "muchas reformas" antes de que sea viable para las empresas regresar al suelo latinoamericano. “Allí nos expropiaron activos en dos oportunidades y, como puede imaginarse, volver por tercera vez requeriría cambios muy significativos”, sostuvo Woods.

“Si analizamos los marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, hoy es un país no invertible”, agregó.

“Se habla mucho del tamaño de las reservas —300.000 millones de barriles de reservas probadas—, pero lo que suele faltar en la conversación es cuán realista es que puedan extraerse de manera económicamente viable”, precisó Rich Collett-White, analista energético de Carbon Tracker.

Sin embargo, no todos los empresarios se mostraron reticentes a invertir. De hecho, en su red social Truth Social, Trump ya había confirmado, hace días, que al menos 100.000 millones de dólares serían invertidos por las grandes petroleras en Venezuela. A pesar de eso, analistas consultados por AFP advirtieron que el impulso de Trump para reactivar la industria petrolera venezolana se apoya en 'bases económicas y estratégicas frágiles'.

La realidad es que las condiciones de mantenimiento de la infraestructura de Venezuela son precarias y su modernización, puesta en valor y óptimo funcionamiento dependerá de mucho más que el dinero. Es por ese motivo que los empresarios consideran que los hechos son muy recientes y la certidumbre todavía se encuentra más lejos de lo conveniente.

Otro punto en contra para Trump es que la presidenta Delcy Rodríguez sostiene que su gobierno 'sigue al mando', una frase que podría ser inquietante para los posibles inversores. Chevron es actualmente la única empresa estadounidense con licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron del país en 2007 tras negarse a aceptar las exigencias del entonces presidente Hugo Chávez, de ceder el control mayoritario al Estado.

Las antiguas experiencias no colaboran con el panorama que el presidente estadounidense intenta mostrar actualmente. A pesar de contar con aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, en 2024, Venezuela no produjo ni el 1% del total mundial, según los datos de la OPEP.

Trump quiere rápidamente impulsar inversiones para poder explotar este recurso, pero la reunión del día de este viernes le mostró que será un camino que deberá recorrer con cautela.

