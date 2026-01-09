Continúan las protestas en Irán: el líder supremo advirtió que “no cederá”

Ante el malestar generalizado en Irán y las protestas que suman ya 13 días, el jefe supremo, Alí Jamenei expresó en un discurso trasmitido por televisión estatal, que "La República Islámica no cederá ante los saboteadores".

Según informó la ONG Irán Human Rights, este viernes, "al menos 51 manifestantes resultaron muertos por la represión", de los cuales 8 serían niños. Al grito de “muerte al dictador” los ciudadanos están llevando adelante una de las protestas más importantes de la historia del país, desde las ocurridas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.

A esto se suma desde hace 24 horas, un corte generalizado de internet y energía, lo cual algunos señalan como antesala a una represión sangrienta. "La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones", dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi, según informó la agencia de noticias AFP.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian brutal represión en Irán contra las protestas callejeras: "Disparan y golpean"

Ante el aumento de videos viralizados sobre las manifestaciones y las represiones hacia los ciudadanos, el corte de comunicaciones representa no solo el aislamiento de Irán del resto del mundo, sino también el aumento de la dificultad para organizar las concentraciones y la imposibilidad de difusión de mensajes y testimonios de lo que allí esta pasando. Es por eso que tanto los iraníes viviendo dentro y fuera de su país y las organizaciones de derechos humanos, se mostraron profundamente preocupadas por la magnitud de las represalias que puede llegar a tomar el Estado en contra de las personas movilizadas.

Estados Unidos mira con recelo

En respuesta a Donald Trump, quien días atrás se refirió a la situación de Irán y confirmó que actuaría si mas civiles eran asesinados, Alí Jamenei dijo que su injerencia y la de Israel en los disturbios era clara y afirmó que quieren convertir las manifestaciones en representaciones violentas para socavar el orden de su país. Agregó "el arrogante" Donald Trump, dijo, será "derrocado" y que el presidente tiene las manos manchadas de sangre iraní, haciendo referencia presuntamente, a la guerra de los 12 días con Israel sucedida en junio del pasado año.

A su vez, la rama de inteligencia de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmó que "la continuación de esta situación es inaceptable".

Según informó AFP, Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada, instó el viernes a Trump a intervenir. "Señor presidente, este es un llamado urgente por su atención, soporte y acción (...). Por favor, esté listo para intervenir y ayudar al pueblo iraní", escribió en sus redes sociales.

RG/DCQ