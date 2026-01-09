viernes 09 de enero de 2026
INTERNACIONAL
Revista Noticias

Represión, apagones y maquillaje: la lógica de los regímenes frente al abismo

La represión en Irán y el endurecimiento del régimen venezolano revelan una misma lógica: cuando el poder percibe el fin, controla la información y gana tiempo con concesiones cosméticas.

Irán
Irán | CEDOC
Maximiliano Sardi
Maximiliano Sardi
Editor de Noticias
 maxi_sardi  maxi_sardi

En las últimas semanas, la República Islámica de Irán ha vivido uno de sus momentos de movilización social más intensos desde la revolución de 1979. Un estallido que nació como protesta contra una profunda crisis económica —incluyendo la depreciación del rial, la caída del poder adquisitivo y la inflación descontrolada— se transformó en un desafío político directo al establishment clerical y al propio Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei. Las autoridades respondieron con una combinación de violencia letal, corte total de internet y censura informativa que recuerda lo que sucedió y sigue sucediendo en Venezuela.

También te puede interesar
En esta Nota