Del Caribe al Norte de Cuba: Estados Unidos reduce y reubica sus buques

Estados Unidos mantuvo, hasta hoy, el mayor despliegue militar en el Caribe. Mientras su objetivo era presionar a Maduro para que abandonara la presidencia de Venezuela, más de 15.000 buques de transporte anfibio y el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo, se encontraban en las aguas del Caribe.

Luego de la operación del 3 de enero en la que Nicolás Maduro fue capturado, Estados Unidos ordenó una reorganización de sus flotas reduciendo 3000 presencias. Además, envió 2 navíos, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, hacia el norte de Cuba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Igualmente, funcionarios de la gestión de Donald Trump han asegurado que los controles de lanchas narcotraficantes seguirán vigentes e intensos en todo el Caribe; y es de publico conocimiento que los Estados Unidos se encuentran en máxima alerta ante los buques “fantasma”, que merodean la zona con intenciones de llegar al petróleo venezolano.

Tensión: Rusia custodia un buque petrolero perseguido por Estados Unidos en las costas venezolanas

Se supo también, que algunas de las embarcaciones podrían volver al puerto base de Norfolk, estado de Virginia. Aunque la operación máxima de la detención a Maduro fue concretada, los buques permanecieron unos días mas a modo de vigilia y preparados ante la posibilidad de un nuevo ataque, que el propio presidente norteamericano no descartaba apenas terminado el operativo. Hasta ahora, se supone que ese segundo ataque no sucederá ya que las negociaciones se mantienen en buenos términos y los arreglos estarían siendo cumplidos.

RG/DCQ