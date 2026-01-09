Como es el “Avión del Juicio Final”, el centro de comando de EE.UU. frente a una guerra nuclear

El E-4B “Nightwatch”, denominado como el “Avión del Juicio Final” opera como el Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas. En caso de destrucción de los centros de comando en tierra, funciona como un cuartel general aéreo, que permite que el Presidente de EE.UU., el secretario de Defensa y los altos mandos militares dirijan a las Fuerzas Armadas durante catástrofes, incluidas emergencias militares de gran escala.

La nave gubernamental es un Boeing 747-200 con perfeccionamientos técnicos de equipamiento militar: sistema avanzado de comunicaciones satelitales, blindaje contra efectos térmicos, control acústico, una instalación de control técnicos mejorada y un sistema de aire acondicionado mejorado para atemperar los componentes eléctricos.

Se cree que la aeronave está reforzada contra los efectos de los pulsos electromagnéticos y es capaz de resistir detonaciones nucleares cercanas. Su avanzado conjunto de comunicaciones incluye docenas de enlaces satelitales y antenas especializadas.

El Boeing 747 E-4B Nightwatch de la Fuera Aérea de Estados Unidos, conocido como Avión del Juicio Final"

La cubierta principal se divide en seis áreas funcionales: área de trabajo de comando, sala de conferencias, sala de reuniones, área de trabajo del equipo de operaciones, área de comunicaciones y área de descanso.

La dirección de las operaciones del avión E-4B, lo convierte en una central de la toma de decisiones del gobierno de Estados Unidos, debido a que garantiza la comunicación segura con unidades militares de todo el mundo. Las mismas, incluyen fuerzas estratégicas y submarinos con misiles balísticos.

Fue reconvertido por el ejército estadounidense en una sala de guerra móvil. Se conoce formalmente como Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas (NAOC). Se lo describe como el "Pentágono volador" por su capacidad de operar como centro de mando y control incluso en caso de guerra a gran escala

Reabastecimiento de combustible en vuelo, característica trascendental del “Avión del Juicio Final”

El denominado “Avión del Juicio Final” o “Nightwatch” supo mantenerse en vuelo durante un total de 35,4 horas y cuenta con una autonomía sin recargar combustible de 12 horas. Sin embargo, con el reabastecimiento en vuelo, puede permanecer en el aire por un tiempo extensamente más prolongado.

Avión del “Juicio Final”: Longitud, peso máximo de despegue y capacidad de la tripulación a bordo

El E-4B “Nightwatch” tiene una longitud de 70,5 metros, un ancho de 8 pulgadas (equivalente a 59,7 metros), una capacidad de vuelo por encima de los 30 mil pies o 9.091 metros de altura y un peso máximo de despegue de 360.000 kilógramos.

El avión E-4B puede incluir capacidad para hasta 111 personas, incluido un equipo de operaciones de servicio conjunto, una tripulación de vuelo de la Fuerza Aérea, un componente de mantenimiento y seguridad, y un equipo de comunicaciones.

