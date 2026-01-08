Petro y Trump acuerdan acciones conjuntas contra el ELN en medio de tensiones regionales

En una llamada telefónica sostenida el miércoles por la noche, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron realizar “acciones conjuntas” para golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera en la frontera con Venezuela y que ha intensificado sus ataques y secuestros contra las fuerzas del Estado colombiano, informó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

La conversación entre Petro y Trump se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Bogotá y Washington, tras los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y las amenazas de posibles acciones militares en la región. La llamada fue la primera entre ambos mandatarios desde esas tensiones y buscó bajar el tono diplomático.

Según Benedetti, Trump invitó a Petro a reunirse en la Casa Blanca y ambos sectores gubernamentales convinieron que era necesario coordinar esfuerzos para enfrentar al ELN. El ministro aseguró que Petro pidió apoyo para “golpear duro al ELN en la frontera”, dado que, en enfrentamientos previos con la fuerza pública, los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela”, con apoyo variable de las autoridades venezolanas.

El ELN reaccionó en diciembre pasado con un “paro armado”, ordenando el confinamiento de civiles en zonas bajo su control y justificándolo como respuesta a supuestas “amenazas de intervención” de Trump. El grupo mantiene una presencia significativa en áreas rurales fronterizas, donde también operan otras bandas armadas y redes delictivas vinculadas al narcotráfico y al contrabando.

Frontera y seguridad

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, una región estratégica donde distintos grupos armados luchan por controlar rutas ilícitas. El ELN ha reforzado su actividad en ese corredor, dificultando las negociaciones de paz que Petro impulsó sin éxito desde su llegada al poder en 2022 como parte de su política de “diálogo para desmovilizar grupos armados”.

Los diálogos con el ELN están suspendidos desde hace más de un año, tras una ofensiva en la zona del Catatumbo que dejó decenas de muertos y desplazados, erosionando los esfuerzos de paz y consolidando una de las regiones más afectadas por la violencia.

El anuncio de acciones conjuntas surge mientras Petro busca equilibrar su postura crítica hacia algunas políticas de Trump —especialmente en temas regionales y de intervención extranjera— con la necesidad de cooperación en seguridad, un eje tradicional de la relación entre Colombia y Estados Unidos. En los últimos meses, las tensiones incluyeron acusaciones mutuas, sanciones y sanciones diplomáticas, pero ambos mandatarios parecen ahora dispuestos a trabajar en un frente común contra una amenaza armada que persiste en territorio colombiano.

La coordinación acordada podría implicar tanto apoyo logístico como intercambio de inteligencia y otras medidas operativas, aunque los detalles específicos de las “acciones conjuntas” aún no han sido explicitados por los gobiernos. Las próximas semanas serán claves para definir cómo se concretará esta cooperación en el terreno y si contribuirá a reducir la violencia del ELN en las zonas fronterizas.

