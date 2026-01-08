Nuevas protestas y manifestaciones se llevarán a cabo este jueves en la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, en reclamo por el asesinato de una mujer en manos de la Policía Migratoria durante un operativo en el que los miembros de la fuerza de seguridad le dispararon directamente a la víctima.

La mujer de 37 años, identificada como Renee Nicole Good, murió luego de recibir varios disparos a quemarropa. Según se vio en el video del momento, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a disparar en un presunto intento de la mujer por alejarse del operativo a bordo de su vehículo.

La situación no tardó en desatar la indignación de los residentes locales y poco después se desató una movilización de miles de personas en repudio del asesinato de la mujer de 37 años. Es válido mencionar que el vecindario donde ocurrió el hecho se ubica a menos de un kilómetro del lugar donde un policía asesinó a en George Floyd 2020.

En las imágenes del hecho se ve como un agente enmascarado de ICE intentaba abrir la puerta de su SUV Honda Pilot de la víctima, quien intentó alejarse cuando otro agente enmascarado le dio tres disparos de frente. Acto seguido, el vehículo perdió el control y chocó contra dos autos estacionados.

Frente a varios transeúntes horrorizados, el vehículo de la víctima quedó detenido y su cuerpo ensangrentado se desplomó en el interior de la camioneta.

La víctima, de 37 años, era madre, poeta y amante del cine, a lo largo de su vida se había dedicado al estudio de escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, según detallaron medios estadounidenses. En paralelo, la senadora Tina Smith indicó que ella era ciudadana estadounidense, un dato que agravaría la situación.

El asesinato de Good se produjo, además, en medio de un contexto de extrema militarización en el país, en el marco de un despliegue de 2000 agentes federales en la zona de las Twin Cities, derivado del recrudecimiento de las políticas migratorias ordenado por el presidente Donald Trump.

Desde su lugar, la administración del presidente estadounidense justificó lo ocurrido afirmando que la víctima había intentado atropellar a los agentes de ICE. No obstante, Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, calificó la respuesta como una "mierd*" y le pidió a las fuerzas de seguridad que abandonen la ciudad.

Tras el violento episodio, miles de manifestantes salieron a las calles de Mineápolis con carteles que llevaban la leyenda "Fuera ICE de MPLS", con la abreviatura del nombre de la ciudad. Para este jueves se convocaron nuevas protestas frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

El asesinato de la mujer se produjo en medio de un marco de protestas contra las medidas de control impuestas por el presidente norteamericano contra la migración en la ciudad del estado de Minnesota. En este contexto, las fuerzas de seguridad recibieron la orden de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados.

