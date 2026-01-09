El acuerdo Mercosur-UE trae una buena noticia para el campo: el fin de retenciones a las exportaciones

Este viernes 9 de enero, la Comisión Europea habilitó a su presidenta, Úrsula von der Leyen a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE, lo cual se concretará el próximo 17 de enero en Paraguay y que trae una noticia que espera el campo argentino: la eliminación de retenciones a las exportaciones.

Sin dudas, el sector agroindustrial de los países del Mercosur es uno de los más beneficiados, ya que la UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de US$ 43.000 anuales.

En 2024, la UE importó productos agroindustriales por un valor de US$ 220.000 millones (de las cuales Argentina solo explicó el 3%), según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI que analiza el impacto del acuerdo comercial para el sector agropecuario.

Las cámaras empresarias argentinas celebraron el acuerdo entre el Mercosur y la UE

Un aspecto que destaca el reporte es que Argentina se compromete que a partir del tercer año desde la entrada en vigor del ITA a no aplicar más derechos a la exportación (DEX) en los productos enviados a la UE.

"Este principio general tiene dos flexibilidades. Por un lado, algunas cadenas (como la soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra) han sido exceptuadas del compromiso de eliminación total, previendo topes máximos específicos de DEX para cada cadena", describe el informe.

En el caso de soja, que incluye a los porotos, aceite, pellets de cáscara, harina y pellets de soja y biodiésel, no podrá cobrarse más de 18% en concepto de DEX a las exportaciones hacia la UE.

Desde el año 7, el tope del 18% comienza a bajar de forma lineal hasta que en el año 10 se consolida en 14%. "De esta manera, al año 10 el máximo potencial de DEX en las exportaciones a la UE es de 14%. Por otro lado, en circunstancias excepcionales que impliquen serios desbalances fiscales, se podrían restablecer temporariamente los DEX bajo rigurosas condiciones y si ello fuera estrictamente necesario".

Por otro lado, Argentina abrió señaló que se podrían reestablecer los DEX "en circunstancias excepcionales" y "bajo rigurosas condiciones".

Cómo será el acceso a los mercados de la UE según la BCBA y la Fundación INAI

Dentro del acuerdo comercial que se firmará próximamente, la UE otorgará beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, eliminando totalmente sus aranceles para el 84% y otorgando cuotas o preferencias arancelarias parciales sobre el restante 15,5%.

- Productos con eliminación inmediata de derecho de importación en la UE (beneficia al 70% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur): algunos productos de la pesca (como la merluza, vieiras y calamares), porotos y harina de soja, maní, algunas frutas (manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas y uvas de mesa), frutos secos, pasas de uvas, legumbres, aceites vegetales para uso industrial (soja, girasol y maíz), despojos comestibles de las especies bovina/porcina/ovina y otros productos de origen animal (como las menudencias, grasas y semen bovino), entre otros.

- Productos con eliminación total de aranceles en períodos que van de 4 a 10 años (beneficia al 14% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur a la UE): harina de maíz, aceites vegetales (soja, girasol y maíz), preparaciones alimenticias y pastas, algunas frutas cítricas (como los limones, naranjas y mandarinas), frutillas, manteca y demás preparaciones de maní, almidón, biodiesel, hortalizas frescas y en conserva, plantas y tubérculos alimenticios, mermeladas, dulce de leche, arroz partido, alimentos para mascotas, algunos productos de la pesca (como los langostinos), conservas de pescado, golosinas y vinos en envases de hasta 5 litros, entre otros.

- Productos con cuotas (15,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur a la UE): carne bovina fresca y congelada (cuota total de 100.000 tn), carne aviar deshuesada y con hueso (180.000 tn), carne porcina (25.000 tn), maíz / sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), fórmulas infantiles (5.000 tn), miel (45.000 tn), arroz (60.000 tn), quesos (30.000 tn), ajo fresco (15.000 tn), etanol (650.000 tn) y ovoproductos (6.000 tn), entre otros. Ello quiere decir que los volúmenes que superen la cuota deberán pagar aranceles.

El gobierno describió como "ambicioso" el acuerdo UE-Mercosur y su firma se programó para el 17 de enero en Paraguay

Estos volúmenes son otorgados por la UE a los cuatro Estados Parte del Mercosur, quienes a su vez, tendrán que definir entre ellos los mecanismos de distribución de cada cuota. A su vez, luego cada país definirá como asigna su porción de cuota entre sus operadores comerciales.

“El primer Estado Parte del Mercosur en ratificar el Acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de la cuota otorgada por la UE al Mercosur, hasta tanto el resto de los socios regionales se vayan sumando y consecuentemente, la cuota se vaya distribuyendo entre los Mercosur conforme a los criterios porcentuales acordados”, indica el reporte.

Los tres pilares del acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo tiene tres aspectos: comercial, político y de cooperación. En el primero se conforma una zona de libre comercio que facilite el intercambio de bienes y servicios así como el movimiento de capitales entre ambos bloques.

Por su parte, el aspecto político establece canales permanentes de diálogo político para fortalecer las relaciones birregionales, mientras que el de cooperación abarca putas para aumentar y diversificar los intercambios entre los dos bloques, haciendo foco en las PyMEs.

Para facilitar el trámite desde el lado de la UE, los textos se presentan en dos instrumentos legales paralelos: el Acuerdo de Asociación (APEM por sus siglas en inglés) que contiene los tres aspectos mencionados y el Acuerdo Comercial Interino (ITA, por sus siglas en inglés), que solo contiene el pilar comercial.

Para que el ITA entre en vigor en la UE solo se requiere solo la aprobación del Parlamento Europeo, ya que se trata de una materia en la que los Estados miembros han delegado sus competencias en la UE.

En el caso de tener un resultado positivo, el ITA entrará en vigor y permanecerá en esa condición hasta que lo reemplace el APEM, que requiere la aprobación de los parlamentos de los 27 Estados miembros de la UE.

LM