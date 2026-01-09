Las cámaras empresarias argentinas celebraron el acuerdo entre el Mercosur y la UE

Las cámaras empresarias celebraron el anuncio de la aprobación por parte de la Comisión Europea del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Este viernes, 9 de enero, los países de la UE habilitaron a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE, que se realizará en los próximos días. Con esta firma, la cual se realizaría en los próximos días, se pone fin a una negociación que demandó más de 25 años.

En un comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su satisfacción ya que la entidad "en numerosas ocasiones se había pronunciado en favor de dicho acuerdo, en el convencimiento de que resulta favorable para empresas y consumidores de ambos bloques, lo que redundará en mayor desarrollo económico y social”.

El gobierno describió como "ambicioso" el acuerdo UE-Mercosur y su firma se programó para el 17 de enero en Paraguay

En ese sentido, el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, expresó: “La noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia”.

“Desde la CAC reiteradamente llamamos a que Argentina se integre al mundo, lo que a su vez exige una modernización del Mercosur; el acuerdo con la Unión Europea, si finalmente se concreta, será un progreso importante en esa dirección", añadió Grinman.

Satisfacción desde la agroindustria

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por 60 entidades y cámaras de los distintos eslabones de la cadena de agronegocios, señaló que “creemos que el mejor camino es firmar prontamente este acuerdo y esperamos que el Parlamento Europeo lo ratifique a la brevedad”.

Además instó a que los congresos de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) también lo hagan “para que su implementación sea efectiva lo antes posible”.

“A su vez, reiteramos nuestro rechazo al mecanismo de salvaguardias bilaterales impuesto a productos agrícolas por parte de la UE”, indicó el CAA.

“Para nuestro país la inserción internacional y el crecimiento del comercio y la producción son fundamentales para el desarrollo, es por ello que alentamos al Mercosur a concluir prontamente negociaciones comerciales con Vietnam, Indonesia, India y otros mercados relevantes”, finalizó el comunicado.

Para la Asociación Empresaria Argentina, “la celebración de acuerdos comerciales y de inversiones que permitan el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad y asegurando resultados equilibrados, resultará muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país”.

Por su parte, el Grupo de los 6 señaló que “el intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”.

El Grupo está integrado por la Asociación de Banco Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA),