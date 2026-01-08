Agricultores irrumpieron con tractores en el centro de París en protesta contra del acuerdo UE - Mercosur

Cientos de agricultores franceses irrumpieron con sus tractores en las calles de París para expresar su rechazo frontal a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado que el sector considera una "sentencia de muerte" para la soberanía alimentaria del país.

La movilización, liderada por la Coordinación Rural (el segundo sindicato agrícola más importante de Francia), se produce en un momento de máxima tensión diplomática. El Consejo de la Unión Europea podría adoptar el acuerdo este mismo viernes, despejando el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estampe su firma el próximo lunes, según la agencia AFP.

El tratado entre la UE y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyas negociaciones se han dilatado desde 1999, busca crear el área de libre comercio más grande del planeta. Sin embargo, lo que para Bruselas es una oportunidad de exportar maquinaria y vehículos, para el agricultor francés es una competencia desleal.

"Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones, porque no será viable", lamentó Pascal, un ganadero del centro de Francia entrevistado por AFP. La preocupación central radica en la disparidad de estándares: los productores europeos denuncian que la carne, el arroz, la miel y la soja sudamericanos llegarán a sus mercados con normativas sanitarias y ambientales mucho menos restrictivas que las locales, abaratando costos de forma que los productores galos no pueden igualar.

A pesar de que el gobierno calificó la acción como "ilegal" y prohibió el acceso de maquinaria pesada a zonas estratégicas como el Parlamento, decenas de tractores lograron esquivar los controles de seguridad. El Ministerio del Interior informó de la presencia de 46 tractores dentro de París y más de 60 en los alrededores, mientras que otros tantos fueron bloqueados por la policía y enviados al depósito.

"No estamos aquí para causar problemas", afirmó Damien Cornier, productor de remolacha de 49 años. "Solo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión". Las protestas también se extienden por el suroeste y este de Francia, donde se mantienen bloqueos en carreteras y depósitos de combustible.

Macron en una encrucijada

El presidente Emmanuel Macron se encuentra en una encrucijada. Aunque logró frenar el acuerdo en diciembre con el apoyo de Italia, ésta parece haber suavizado su postura tras nuevas concesiones de Bruselas. Mientras tanto, la presión interna es asfixiante: incluso líderes conservadores como Bruno Retailleau han amenazado con una moción de censura si el gobierno cede ante el Mercosur.

A la crisis comercial se suman reclamos locales, como la gestión de la dermatosis nodular bovina. Los agricultores critican la política de sacrificio obligatorio de ganado impuesta por el Estado y la negativa a una vacunación nacional, lo que agrava la sensación de que el sector está siendo asfixiado por la burocracia.

La batalla no termina en París. La FNSEA, el sindicato mayoritario, ya ha marcado en el calendario el 20 de enero para una gran manifestación en Estrasburgo si el acuerdo se firma finalmente. Con Irlanda ya anunciando su voto en contra y una Francia que aún no confirma su postura final, el destino del campo europeo pende de un hilo diplomático que se tensa cada minuto más.