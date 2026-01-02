Arrancó en Francia el juicio contra el hombre que compró una muñeca sexual con figura de niña: podría ser condenado a muchos años de cárcel

Arrancó este viernes en 2 de enero, en Aix-en-Provence, Francia, el juicio contra un hombre al que se acusa de adquirir una muñeca “pedopornográfica” en un sitio web de Hong Kong. El caso comenzó hace dos meses, cuando los integrantes de una compañía de reparto le avisaron a la policía que descubrieron un paquete proveniente de China con una muñeca luciendo un aspecto infantil.

Según Clarín, el acusado es juzgado por “posesión de la imagen o representación de un menor de naturaleza pornográfica”, y podría recibir una pena de 5 años de cárcel y el pago de una multa de 75.000 euros. “Una muñeca sexual que representa a una niña, ordenada por un hombre de 56 años ya condenado por delitos sexuales, es la demostración de que estos objetos alimentan impulsos pederastas”, remarcó Sarah El Haïry, alta comisionada para la Infancia.

Francia está realizando controles muy estrictos sobre los compradores de esta clase de muñecas, especialmente desde que la popular tienda china Shein, dedicada a la comercialización de ropa de bajo costo, abriera su primera tienda en París, en noviembre pasado, y decidiera vender en su página web esta clase de muñecas.

De acuerdo al medio antes citado, el diario Le Parisien publicó la foto de uno de estos productos, lo que generó una denuncia contra la empresa ante la justicia francesa por ofrecer muñecas "pedopornográficas". Shein aseguró haber retirado de forma inmediata estos ítems de su catálogo online, sin embargo, el gobierno exigió que se suspenda el sitio web de la empresa por tres meses, hasta que se confirme que no rompen ninguna de las leyes vigentes.

Un tribunal rechazó la suspensión del sitio web de Shein

El viernes 19 de diciembre, un tribunal rechazó la petición del Estado francés de suspender la página web de Shein por noventa días al considerar que se trataba de una exigencia “desproporcionada”.

El gobierno francés envió un comunicado a la agencia AFP donde sostuvo que mantendrá su postura: “El tribunal judicial no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos. Por ello, convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”.

El tribunal judicial de París señaló que la comercialización de los artículos cuestionados había sido un caso “puntual” y Shein los había sacado del mercado apenas se lo exigieron; sin embargo, le ordenó a la empresa china que no vuelva a vender “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico sin implementar medidas de verificación de edad”.

