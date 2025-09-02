La justicia de Bolivia condenó a dos sacerdotes jesuitas por encubrir a un cura pederasta

La justicia de Bolivia condenó a dos altos cargos jesuitas a un año de prisión por encubrir los delitos del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas. Según informó una asociación de víctimas este martes 2 de septiembre, el cura pederasta había confesado abusos sexuales cometidos contra al menos 80 adolescentes y chicos hace 40 años.

Marcos Recolons y Ramón Alaix, ambos de más de ochenta años y oriundos de España, fueron llevados a juicio en 2023 por exalumnos de un colegio ubicado en Cochabamba, donde Pedrajas —también español— desempeñó su labor principal como docente y guía espiritual.

Pedrajas había llegado a Bolivia en 1970 y murió de cáncer en 2009, a los 66 años, sin haber sido juzgado. Pero dejó un diario personal en el que detalló abusos sexuales cometidos contra más de 80 niños y adolescentes durante las décadas de 1970 y 1980. En ese documento mencionó que los actuales condenados conocían los hechos.

Ramón Alaix, uno de los curas jesuitas acusados de encubrimiento en Bolivia.

El juicio, en tanto, comenzó después de que el diario se hizo público en abril de 2023. "Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada (...). Éramos niños, nos hicieron creer que la justicia" la impartían los jesuitas, expresó Wilder Flores, representante de las víctimas, mediante un comunicado.

En el texto, el cura pederasta señaló a los exdirigentes de los jesuitas en Bolivia por haber ayudado a protegerlo de asumir las consecuencias. Ambos hombres estuvieron al frente de la Compañía de Jesús en Cochabamba.

La justicia concluyó que, aunque sabían de los abusos, no informaron a las autoridades nacionales. Con respecto a la condena, debido a su edad avanzada y a que la pena impuesta fue de un año de prisión, Recolons y Alaix no cumplirán tiempo en prisión.

"Un día histórico": testimonios de las víctimas en Bolivia

"Hoy es un día histórico para el colegio Juan XXIII y para el país", declaró Pedro Lima, exjesuita y denunciante, a AFP.

Flores subrayó que esta es la primera sentencia de este tipo en Bolivia y la calificó como "la punta del iceberg" para descubrir más casos de abusos dentro de la Iglesia Católica en el país.

El cura Alfonso Pedrajas murió impune en 2009.

"Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas", afirmó.

Por su parte, Lima informó que actualmente hay otro proceso en marcha contra los jesuitas Osvaldo Chirveches, Bernardo Mercado e Ignacio Suñol, acusados de encubrir a Alejandro Mestre, otro sacerdote español denunciado por la violación de un menor en 1961.

