Cómo piensa Rodrigo Paz, el candidato que busca romper con la hegemonía de Morales en Bolivia

Después de dos décadas de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia se prepara para un punto de inflexión. En el cierre de las elecciones presidenciales, el país elegirá un nuevo presidente, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se posiciona como uno de los principales contendientes rumbo al balotaje del 19 de octubre.

En la primera vuelta celebrada el 17 de agosto, Rodrigo Paz Pereira, senador de Tarija y miembro de una dinastía política de Bolivia, se impuso con el 32,06 % de los votos, consolidando su lugar en la segunda vuelta como figura emergente de la centroderecha. En segundo lugar quedó el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre, con un 26,70 %, en un escenario marcado por la debacle del partido del expresidente Evo Morales, que por primera vez en dos décadas quedó fuera de la contienda presidencial.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, sorpresivo ganador de la primera vuelta en Bolivia

Frente a una crisis económica, con inflación interanual del 25% en julio, escasez de reservas y combustible, Paz promete un camino distinto al de su contrincante, sin shocks ni recetas duras, pero con "reformas estructurales". Lejos de los discursos rupturistas que apelan al Fondo Monetario Internacional como solución inmediata, el exalcalde y actual legislador de 57 años propone un modelo que él mismo define como "capitalismo popular", apoyado en una transición fiscal progresiva, sin ajustes severos.

Rodrigo Paz, senador de Tarija, fue el candidato más votado en las elecciones del 19 de agosto en Bolivia.

Rodrigo Paz, entre la estabilización y el ajuste

"Yo creo que va a ser una transición. Habrá el proceso de estabilización, no lo llamamos ajuste. Es estabilizar. Creo que el pueblo lo va a entender", afirmó Rodrigo Paz al ser consultado sobre cómo enfrentará la crisis en Bolivia, donde el 85% de la población trabaja en la informalidad.

En una entrevista con la agencia AFP, el senador de Tarija explicó que su programa se basa en cuatro ejes principales: bajar déficit (fiscal); el sinceramiento del dólar, es decir, "ponerlo donde debe estar"; que el banco central "no debe ser la caja chica del gobierno", sino que "tiene que tener un manejo monetario claro". Y, por último, la creación de "un fondo, para el cambio del dólar, de estabilización".

En ese marco, anticipó recortes específicos. "Estamos recortando la subvención (...). Unos 1.200 se van normalmente en corrupción y contrabando, entonces vamos a recortar (este monto). Y por otro lado, el gasto superfluo (...) de cerca de 1.300.” Según sus cálculos, estas medidas cubrirían “un poquito más del 60% del déficit (fiscal)", dijo, en relación a la política de subsidios. "Con acciones puntuales se puede generar un proceso de alivio a la presión inflacionaria", agregó.

Diferencias con Jorge "Tuto" Quiroga y Evo Morales

Sin nombrarlo directamente al comienzo, Paz marcó distancia con su rival en el balotaje del 19 de octubre. "La principal diferencia es que no soy un candidato de hace seis meses, que aparezco al final y digo ‘quiero ser presidente’ (...). Venimos trabajando un proyecto político (...)".

Uno de los puntos clave de su plan es la lucha contra la informalidad. "Hemos tratado de trabajar primero con la informalidad (...) ante las propuestas que se nos daban viajando el país: ‘Bájeme los impuestos, bájeme los aranceles, ciérreme la aduana que es corrupta’". Paz también rechazó un acercamiento inmediato al FMI, tal como proponen los candidatos asociados a "la derecha" boliviana, como Quiroga y Samuel Medina.

"La gente entiende (...) no acepta, como otro candidato ha dicho (Quiroga), que ‘vamos al crédito con el Fondo Monetario Internacional’. La gente dice: ‘Primero ordenemos la casa, veamos qué nos falta y después hablemos con dicho fondo’", sostuvo.

En otro apartado de la entrevista, Rodrigo Paz fue consultado sobre el futuro judicial de Evo Morales. El expresidente intentó presentarse a un tercer mandato y fue inhabilitado por la Corte Suprema boliviana. Desde entonces, se enemistó con su delfín, y autor del milagro económico boliviano, el presidente Luis Arce. Pero también fue acusado por un presunto caso de trato con una adolescente, que negó reiteradamente, pero por el que tiene una orden de arresto.

En ese contexto, Paz eligió tomar distancia institucional. "La justicia debe llevar adelante los procesos. En lo que sí me comprometo es en no entrometerme. Vamos a hacer una profunda reforma al sistema judicial", sostuvo, en relación al líder del MAS.

"Si bien la fijación es Evo por el ámbito político, hoy seis de cada diez en la cárcel están por detención preventiva (...).” Y concluye: “Las condiciones de Evo se van a respetar en función de una norma del sistema judicial y se aplica con todo el rigor", amplió.

Litio, Venezuela y competencia multipolar: lineamientos en política exterior

Bolivia, explicó Paz, deberá convivir aún con su matriz energética tradicional. "Va a haber un giro en la política medioambiental, en la política energética, fundamental (...). Pero en los siguientes 20 años, Bolivia va a tener una dependencia energética en el gas. Y hay que seguir en función de la exploración de reservorios para garantizar esa transición a nuevas energías en el futuro".

Por último, en política exterior, Rodrigo Paz fija posición sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y las eventuales intervenciones extranjeras, en el marco de la amenaza reciente de Estados Unidos con motivo de la amenaza narco. "No acepto a Venezuela como es hoy, en su modelo que no es democrático. Es una dictadura y en eso no voy a cambiar el criterio (...)".

Sin embargo, sostuvo que no comparte acciones unilaterales de intervención extranjera, dejando una puerta abierta. "Yo no comparto el criterio de acciones de este tipo, pero si eso ayuda a Venezuela a recuperar su democracia, no puedo más que respaldar todo aquello que le cambie la vida a los venezolanos".

Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga disputarán el balotaje en Bolivia el próximo 19 de octubre.

Siguiendo la línea de la competencia por los recursos, el senador de Tarija se refirió a los convenios firmados por el actual gobierno con empresas chinas y rusas para la explotación del litio. En ese contexto, Paz dijo que irá por un cambio normativo y mayor transparencia. "Se requiere una nueva ley de (recursos) evaporíticos. Esos contratos se tienen que revisar. No han sido aprobados en el parlamento (...). Nadie los conoce", indicó.

Y advirtió que el Parlamento boliviano no dará vía libre si no hay claridad. "Si bien tendremos la primera bancada (de parlamentarios), si no se genera claridad y transparencia, en comunicación con el pueblo de Bolivia, va a ser muy difícil que se aprueben", puntualizó.

Quién es Rodrigo Paz, candidato a la presidencia de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira, nacido en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de su familia, es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) y parte de una de las dinastías políticas más influyentes del país.

Formado en Economía y Relaciones Internacionales, con una maestría en Gestión Política por la American University de Estados Unidos, tuvo una infancia marcada por el retorno del exilio y los años de inestabilidad democrática. Aunque su apellido remite a la tradición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), su propio recorrido político lo ha llevado a distanciarse de aquellas banderas, transitando en los últimos años un viraje claro hacia posiciones de centro y centroderecha.

Con más de dos décadas de experiencia en la función pública, Paz fue diputado, concejal, presidente del Concejo Municipal y alcalde de Tarija entre 2015 y 2020. Actualmente se desempeña como senador y encabeza un bloque opositor que busca cerrar el ciclo de 20 años del Movimiento Al Socialismo, en el marco de la crisis del partido autor del "milagro económico boliviano".

Su irrupción como figura presidencial en 2025 sorprendió al liderar la primera vuelta con un discurso moderado y pragmático, superando a referentes históricos de la clase política, como Jorge "Tuto" Quiroga. Su candidatura se presenta como una alternativa al modelo estatista del MAS y también al giro menos radical que el que propone la derecha tradicional, con una narrativa de transición, institucionalidad y renovación generacional.

CD / Gi