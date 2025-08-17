Alrededor de 7.937.138 ciudadanos habilitados votan este domingo 17 de agosto en Bolivia, en una jornada que podría poner fin a 20 años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y definirá al presidente que asumirá el 8 de noviembre hasta 2030. La histórica elección quedó marcada por la inhabilitación del expresidente Evo Morales, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de investigaciones judiciales en su contra.

La polarización es alta: ninguno de los ocho candidatos presidenciales superaría el 25% de los votos, por lo que se proyecta un balotaje para el 19 de octubre. Para evitarlo, algún postulante debería superar el 50% de los votos o alcanzar al menos el 40% con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

La votación de este domingo definirá si termina el predominio del Movimiento al Socialismo (MAS)

Una jornada marcada por la inhabilitación de Evo Morales y la alta polarización política que define un posible balotaje

La definición de la elección girará en torno a tres distritos claves del país que concentran la mayor parte del electorado nacional: Santa Cruz (2.071.967 votantes), La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013). A través de la jornada, se encuentra atravesada por el llamado al masivo abstencionismo electoral o al voto nulo promovido por Evo Morales, que busca que el rechazo a su inhabilitación se refleje en aproximadamente 30% de los votantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Algunos de los candidatos con mayor intención de voto según los últimos sondeos son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), que gobernó entre 2001 y 2002, y el empresario Samuel Doria Medina (Alianza Unidad). Los dos concentran entre el 21 y 22% de las preferencias, liderando la carrera para suceder al gobierno de Luis Arce.

Durante la contienda, el resto de los postulantes con menores posibilidades son el militar Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia-Súmate, derecha), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo, derecha populista) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso–ADN, derecha liberal-nacionalista). La única certeza es que ningún candidato logrará imponerse en primera vuelta, por lo que la definición de los dos que irán al balotaje del 19 de octubre se conocerá al cierre de las urnas a las 16H00 locales (20H00 GMT).

Evo Morales denunció que el gobierno de Luis Arce busca manipular las elecciones en Bolivia

La frase “será el voto nulo, que es el voto de Evo Morales” resumió la postura del expresidente boliviano ante las elecciones en Bolivia celebradas este domingo, en las que, por primera vez desde 2006, no figura como candidato ni respalda a ningún aspirante. Con este llamado, Morales denunció una persecución política y judicial constante, dirigida por el oficialismo de Luis Arce, a quien él llevó al poder mediante el MAS y que luego lo expulsó del partido por negarse a asistir a un congreso interno, y aseguró que no existe ninguna opción que represente al pueblo boliviano.

Al emitir su voto, Morales anuló su sufragio este domingo, cumpliendo su anuncio previo, y declaró que recibió información sobre un supuesto plan gubernamental para favorecer al candidato oficialista Eduardo del Castillo, respaldado por el actual presidente, mediante un posible "fraude electoral".

Millones de ciudadanos bolivianos acuden a las urnas este domingo para elegir presidente, vicepresidente y legisladores

La jornada en Villa 14 de Septiembre estuvo marcada por las críticas de Morales a la reciente decisión de Arce de cambiar al alto mando de las Fuerzas Armadas apenas tres días antes de las elecciones, en las que los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio. Durante su votación, el expresidente afirmó: “Es sospechoso y levanta muchos comentarios. Solo el alto mando militar garantiza al candidato que gane con fraude”.

Aseguró que el MAS, del que fue líder histórico hasta dejar el cargo de presidente en 2019 y que presenta al candidado que respalda Luis Arce, tendría un mecanismo para que los funcionarios públicos apoyen al partido y presionen a sus familias para votar por Del Castillo. “Con ellos dicen que quieren ganar las elecciones”, agregó.

Un ultraderechista y un millonario disputan las elecciones presidenciales en Bolivia

De esta manera, Morales anunció que el miércoles encabezará una gran y multitudinaria reunión nacional con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical en el centro del país, para analizar los resultados de las elecciones generales.

mv/mu