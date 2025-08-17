El candidato presidencial boliviano y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fue atacado con piedras por seguidores del expresidente Evo Morales apenas emitió su voto este domingo en el Trópico de Cochabamba, un bastión político, sindical y “evista” muy importante para la región. A partir de que se distanciara de su mentor político y líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) y decidiera presentarse de manera independiente, muchos simpatizantes lo consideran un "traidor" dentro del entorno político local y lo pusieron en la mira.

Según confirmaron los medios locales, minutos antes de dirigirse a los periodistas que cubrían la votación, los ciudadanos presentes comenzaron a abuchearlo y lanzarle piedras, generando un momento de gran tensión. El candidato decidió no hacer declaraciones y se resguardó rápidamente en un vehículo que lo esperaba en el lugar.

En principio, Rodríguez no sufrió heridas por el ataque y tampoco se pronunció en redes sociales sobre lo ocurrido. Solo compartió un mensaje en su cuenta de X, donde aseguró: "Cumplimos con nuestra vocación democrática. Gracias a mis compañeros y compañeras, dirigentes de diferentes sindicatos y centrales del Trópico por acompañarme".

Señaló el jefe de misión de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Davor Steir, que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y tranquilidad: "Lo que hemos visto es que se ha respetado el derecho al secreto al voto, no hemos registrado incidentes de campaña de proselitismo en los recintos electorales o alrededores". Además, subrayó la presencia de numerosos delegados, lo que aporta transparencia al proceso electoral, según consignó el diario boliviano La Razón.

Abiertas a las 8 de la mañana, las urnas permanecieron habilitadas hasta las 5 de la tarde, y según la normativa electoral, un candidato puede ganar en primera vuelta si obtiene al menos el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. En caso de no cumplirse esta condición, se realizará una segunda vuelta el 19 de octubre, y el nuevo presidente asumirá el 8 de noviembre, cuando se conozcan los resultados preliminares de este domingo.

Explosión cerca del centro de votación de Andrónico Rodríguez en Bolivia

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, confirmó la detonación de un posible artefacto explosivo en el Colegio Técnico Humanístico José Carrasco, ubicado en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, donde debía votar el candidato a presidente de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez. Al generarse la alerta, se produjo gran tensión en el lugar, mientras las autoridades locales y de seguridad actuaron de inmediato para resguardar a los ciudadanos.

Según el diario local El Deber, el fiscal a cargo del caso, Juan Carlos Campero, informó a los medios que "no se tienen daños materiales ni personales" y agregó que "la votación se realiza con normalidad". También destacó que se reforzó la seguridad policial en el centro de votación y que se investigan las posibles motivaciones del incidente, vinculadas a la inestabilidad política que ha marcado los últimos días previos a las elecciones.

Por otro lado, la vicepresidenta de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, indicó a Bolivia TV que las autoridades continúan recabando información para determinar el tipo de artefacto utilizado y su procedencia. "Estas son formas lamentables de atentar y amedrentar. Queremos manifestar que la policía boliviana está aquí para garantizar que la votación se desarrolle como corresponde", afirmó, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia del proceso electoral.

Con Evo Morales inhabilitado, Bolivia define en las urnas un posible cambio de rumbo

Alrededor de 7.937.138 ciudadanos habilitados votaron este domingo 17 de agosto en Bolivia, en una jornada que podría poner fin a 20 años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y definirá al presidente que asumirá el 8 de noviembre hasta 2030. La histórica elección quedó marcada por la inhabilitación del expresidente Evo Morales, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de investigaciones judiciales en su contra.

La polarización es alta: ninguno de los ocho candidatos presidenciales superaría el 25% de los votos, por lo que se proyecta un balotaje para el 19 de octubre. Para evitarlo, algún postulante debería superar el 50% de los votos o alcanzar al menos el 40% con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder histórico del MAS

La definición de la elección giró en torno a tres distritos claves del país que concentran la mayor parte del electorado nacional: Santa Cruz (2.071.967 votantes), La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013). Aquella jornada se encontró atravesada por el llamado al masivo abstencionismo electoral o al voto nulo promovido por Evo Morales, que buscó que el rechazo a su inhabilitación se refleje en aproximadamente 30% de los votantes.

Algunos de los candidatos con mayor intención de voto según los últimos sondeos son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), que gobernó entre 2001 y 2002, y el empresario Samuel Doria Medina (Alianza Unidad). Los dos concentran entre el 21 y 22% de las preferencias, liderando la carrera para suceder al gobierno de Luis Arce.

Durante la contienda, el resto de los postulantes con menores posibilidades son el militar Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia-Súmate, derecha), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo, derecha populista) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso–ADN, derecha liberal-nacionalista). La única certeza es que ningún candidato logrará imponerse en primera vuelta, por lo que la definición de los dos que irán al balotaje del 19 de octubre se conocerá al cierre de las urnas.

