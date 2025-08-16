Elecciones en Bolivia: Andrónico Rodríguez, el candidato que "enoja" a Evo Morales y podría enfrentar a la derecha

Lo único cierto de la recta final de las elecciones presidenciales en Bolivia es la consolidación de la fractura del Movimiento al Socialismo (MAS), el espacio político que supo agrupar las identidades de izquierda que definieron la política del país andino en las últimas dos décadas. El protagonista de la escisión es el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien, imposibilitado legalmente de participar por un cuarto mandato, dejó de lado su pelea con su sucesor devenido en rival, Luis Arce, e instó a sus seguidores a votar en blanco. Pero lo que escondía esta decisión era evitar que otra figura le hiciera sombra: Andrónico Rodríguez, quien figura como el candidato de izquierda que más chances tiene de arañar el balotaje pautado para octubre, según la última encuesta de la consultora Atlas (la misma que en su momento acertó en el triunfo de Javier Milei).

El senador de 36 años es de origen campesino, indígena y cocalero, al igual que Morales, por lo que fue considerado su ¨sucesor natural¨. Tras distanciarse de Morales en plena pelea con la Corte, se perfiló como el "rostro joven" y ¨moderado" de la fuerza política que busca sobrevivir a los embates de propios y ajenos, considerando el auge de una fuerza conservadora que logró que dos figuras “de la vieja política”, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, capitalizaran el descontento social ante la falta de soluciones para la escasez de dólares, combustible y la creciente inflación. Ambos se posicionaron como líderes de la contienda electoral que este domingo podría desbancar al partido dominante y reconfigurar el mapa legislativo, en función de sus propuestas de “cambio radical” a su legado.

Pero al igual que el resto de las figuras del MAS, lo que no le perdonaron a Rodríguez, de creciente popularidad previo a las elecciones, fue que buscó hacerse un lugar por fuera de la zona influencia de su histórico líder, quien sostiene que es el único capaz de proteger la agenda “antiimperialista” dentro del movimiento. “No se trata de proteger a Evo (...) sino de proteger nuestro proceso y a la región”, sostuvo Morales una semana antes de los comicios presidenciales del domingo. El expresidente se encuentra recluido en el centro del país, custodiado por sus seguidores para esquivar la orden de arresto por la supuesta relación que habría tenido con una adolescente cuando era presidente, una acusación que niega. "No me voy a escapar. Vamos a seguir luchando en las calles y en los caminos", aseguró Morales, de creciente presencia en los medios en los últimos meses.

Rodríguez, en tanto, se presenta como una opción de ¨cambio moderado" ante el advenimiento de otros desafíos característicos ya de la tercera década del siglo XXI, como la polarización política, la popularidad de los discursos de “motosierra” contra el déficit, y el cambio de la mentalidad de los votantes jóvenes, que se informan a través de las redes sociales. Con esa óptica renovada, intentó despegarse del sello del MAS condicionado por la ruptura entre sus figuras más prominentes y ahora lidera la intención de voto de los candidatos de la izquierda boliviana. Si bien está lejos de los primeros dos, el porcentaje de indecisos y el voto rural podrían inclinar la balanza a su favor y llevarlo al balotaje del 19 de octubre.

Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia de Bolivia.

En diálogo con PERFIL, Ariel Basteiro, exembajador argentino en Bolivia, aseguró que la crisis del MAS abrió un escenario de incertidumbre en el que ni siquiera está claro quién representa al oficialismo, condicionado por la impotencia de Arce, el llamado de Morales a votar en blanco y el liderazgo renovado de Rodríguez. ¨El enojo más grande de Evo es con Andrónico, más que con Arce o Del Castillo¨, sostuvo el diplomático que vivió 7 a;os en La Paz. “Nadie sabe quién es el candidato del MAS”, sintetizó.

Para el diplomático, la división del espacio de Morales le abrió el camino al espectro asociado a la derecha conservadora y neoliberal, aunque también a figuras emergentes como Rodríguez. “El sector ex MAS, si hubiesen estado juntos, hubiesen tenido posibilidad de pelearle la definición a los candidatos de derecha.Tuto Quiroga como Medina son los dos que están encabezando las encuestas. Aparece mejorando un poco Andrónico y Eduardo del Castillo, y se le levantó la candidatura a Eva Copa que no despegaba”, evaluó.

Ariel Basteiro, exembajador en Bolivia.

Además, el exembajador deslizó la posibilidad de que alguno de los candidatos de izquierda lleguen al balotaje, a pesar del desplome que mostraron las encuestas, dada la falta de precisión de las mediciones. “Hay que reconocer que las encuestas en Bolivia nunca fueron muy precisas (…) siempre se les perdió un porcentaje elevado del electorado, quizás producto de la idiosincrasia boliviana y de que Bolivia sigue siendo un país con alta población rural. Los campesinos suelen escaparse a las encuestas o no responder”.

Ese voto rural es, justamente, el que puede definir la elección. “Con lo cual, de última, si Evo mandó a votar blanco o voto nulo, al 10% tradicional le pudo haber sumado hasta el momento cinco o seis puntos, no mucho más. Después hay todavía un porcentaje alto indeciso, de un 10%, 12%, lo cual también si ese voto indeciso termina definiendo volcarse mayoritariamente a Andrónico o el candidato del MAS, en una de esas lo mete en segunda vuelta”, afirmó.

Luis Arce, presidente de Bolivia, y Andrónico Rodríguez.

La izquierda al balotaje y la figura de Evo Morales

Según Basteiro, si Rodríguez logra captar parte de ese electorado, “con cinco o seis puntos más ya estaría metido en esa segunda vuelta”. La encuesta de Atlas sugiere esa posibilidad, pero el diplomático insiste: “Yo no le confío mucho a las encuestas que vengan de Bolivia o que hacen las consultoras en Bolivia. Nunca fueron precisas”.

A diferencia de los casos de Argentina, Brasil o Ecuador, donde los liderazgos de derecha surgieron de autodenominados ¨outsiders¨, en Bolivia los candidatos que encabezan hoy no son nuevos. “En el caso de Bolivia, los dos que están encabezando, uno ya fue presidente y otro tanto vicepresidente. Son viejos políticos, incluso que ya fracasaron en sus gestiones en su momento”, señaló Basteiro.

La situación económica reciente explica parte de ese fenómeno. “En estos últimos dos años, más que nada, Lucho Arce Catacora tuvo problemas con el dólar, tuvo que terminar aplicando un cepo y el dólar subió mucho (…) en un país que estaba acostumbrado a inflación de 1% anual durante los 15 años anteriores del MAS, fue un impacto que este año llegara al 10, 15% en alimentos”, explicó.

Evo Morales.

Consultado sobre la responsabilidad de Morales en este escenario, Basteiro fue tajante: “Evo reclamaba ser candidato cuando la Constitución dice claramente que son dos mandatos consecutivos. (…) Creo que es más una proscripción administrativa que política. La Constitución no lo permite y por eso no puede presentarse”.

Más allá de eso, el exembajador cree que el boicot del líder histórico del MAS tuvo un costo electoral: “Si el voto duro de Evo, que puede estar en 10, 15 puntos, se hubiese volcado hacia algún candidato, a ese candidato lo ponía en muchas mejores condiciones para poder entrar al balotaje, en el caso de Andrónico. Fundamentalmente porque era parte de su riñón. Y sin embargo, Evo no lo terminó apoyando porque quiere él seguir siendo opción electoral para los próximos cuatro o cinco años”, concluyó.

