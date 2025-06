"Tenía un secreto con el profesor": madre denunció presuntos abusos a su hijo en jardín de Alta Córdoba

El relato de un niño de 4 años sobre un "secreto" que debía mantener con su profesor desencadenó una denuncia por presuntos abusos sexuales en un jardín de infantes de barrio Alta Córdoba. El caso, que involucra al menos a dos menores, puso en evidencia el mecanismo de silenciamiento que habría utilizado el docente para ocultar los presuntos hechos.

La revelación surgió cuando otra madre del establecimiento educativo comentó en el grupo de chat de padres que había denunciado a un profesor por tocar las partes íntimas de su hijo. Esta información motivó a Agustina a conversar con su propio hijo sobre la situación.

"Mi hijo me comenta que tenía un secreto con uno de los profesores, que no me podía contar y que no le preguntara más", relató la mujer en una entrevista en el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba. El menor se mostró reticente a hablar del tema y se puso "bastante mal" cuando su madre intentó indagar sobre el supuesto secreto.

La gravedad de la situación se reveló cuando el niño, mientras tomaba la merienda, decidió contar espontáneamente lo que había ocurrido. "Se puso mal porque estaba con mucho miedo", describió su madre sobre el momento en que el menor rompió el silencio impuesto.

El mecanismo de control psicológico que habría empleado el docente quedó expuesto en el testimonio del niño: "Le había dicho que si él hablaba lo iba a retar, entonces él no me quería contar", explicó Agustina sobre la amenaza que mantuvo callado a su hijo.

Esta estrategia de silenciamiento, común en casos de abuso infantil, generó que el menor viviera con el peso de un secreto que lo atemorizaba. El niño había cursado tanto la sala de 3 como la de 4 años con el mismo profesor, por lo que la familia desconoce desde cuándo se habrían producido los hechos.

Confirmación profesional y proceso judicial

Ante la gravedad del relato, la madre solicitó una consulta de urgencia con una psicóloga el sábado siguiente al relato de su hijo. "La psicóloga lo vio y me confirmó el hecho", explicó Agustina, quien presentó la denuncia formal el 17 de junio en la unidad judicial del Polo Integral de la Mujer.

La denuncia está siendo tramitada por la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual. El menor debe someterse a una entrevista en Cámara Gesell para ampliar su testimonio sobre los presuntos abusos.

"A mi hijo le pidieron cámara Gesell porque él a todos nos ha contado lo mismo", indicó la madre, quien destacó la coherencia del relato infantil a pesar del trauma vivido.

Hasta el momento son dos los menores que han denunciado hechos similares con el mismo docente, ambos de la misma sala. El profesor fue apartado de sus funciones en la institución educativa tras conocerse las denuncias. Sin embargo, las clases continúan con normalidad en el establecimiento, situación que genera inquietud entre las familias, según manifestó la denunciante.

Respuesta institucional cuestionada

La denunciante criticó duramente la respuesta inicial de la institución educativa hacia la primera familia que reportó los hechos. "Lo que a ella le decían era que el hijo posiblemente estuviese mintiendo. Y me parece que esas no son respuestas que tiene que brindar el colegio", señaló.

Agustina evitó dirigirse directamente a las autoridades del jardín y optó por la vía judicial tras conocer la experiencia de la primera denunciante.

El menor recibe tratamiento psicológico para superar el trauma generado tanto por los presuntos abusos como por la carga de mantener el secreto impuesto. "Se encuentra bien, digamos, dentro de todo. Tiene sus días, por supuesto, donde no está muy bien", describió su madre.

El Ministerio de Educación provincial intervino en el caso y brinda apoyo a la familia para el cambio de establecimiento educativo del niño. Las autoridades educativas investigan las condiciones en las que el docente desarrollaba sus clases y los mecanismos de supervisión existentes.

El comunicado del instituto