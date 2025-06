La madre de un bebé de siete meses denunció a su niñera por presunto maltrato en una vivienda de un complejo cerrado en un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La progenitora confirmó que realizó la denuncia penal en la unidad judicial número 5 y que la cuidadora está imputada por "lesiones leves".

"Me ha afectado la vida, el sueño"

"Ahora estoy un poco más entera para poder hablar porque la verdad que todo el tiempo estaba llorando. Me ha afectado la vida, el sueño, todo, porque me acuerdo de las imágenes y lloro", contó la mujer.

"Yo ya había comenzado la búsqueda de niñera mucho antes de reincorporarme a trabajar. Después al no encontrar la indicada por los horarios, contrato una empresa de niñeras", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que tuvo entrevistas virtuales con las candidatas y con la compañía. "Yo vi cada uno de los currículum, ellos me los comentaron también por audio. Fui haciendo la selección, y después seleccioné a tres. Yo la selecciono a ella porque ya había tenido experiencia en el cuidado de bebés, de niños", precisó la denunciante.

"Me encargué de llamar a las referencias, tenía cinco referencias laborales. Una había sido por limpieza, fue la única que no llamé. Todas me dieron buenas referencias", enfatizó.

"Ella era muy cumplidora"

La mujer explicó que su hijo hoy tiene siete meses y que todo ocurrió cuando el pequeño tenía "casi cinco meses". "La contrato, ella ya venía desempeñándose, no miraba nada raro. Lo que sí la personalidad de ella era muy cumplidora, siempre llegaba en punto. Ella venía desde las 7.10 hasta las 15", detalló.

"Mi otro nene, de dos años y medio, va a la guardería desde los cinco meses, no lo quisimos sacar de la guardería para que ella lo cuidara pero ella fue contratada para los dos", prosiguió en su relato

También aseveró que su otro hijo "nunca se quiso quedar con ella". "Al último cuando ya la despedí, dijo que para él era mala la señora", aseguró.

"Una cachetada que le da vuelta la cara"

La madre manifestó que comenzó a tener dolores de pecho y dolores físicos por lo que le dijo a su marido que "algo andaba mal".

"Yo me sentía mal, buscaba echarla. No sé qué está pasando pero algo está mal porque yo me estoy sintiendo mal. Yo la tengo que echar a la niñera, le digo. Tenía un presentimiento feo", insistió.

La mujer expresó que un día después de que llegara del trabajo a su casa revisó las cámaras de seguridad. "Veo que le da una cachetada que le da vuelta la cara. Que lo tira al colchón, que lo revolea como si fuera un muñeco, de una mano, de un brazo. Le digo a mi marido ´constatá lo que yo vi porque se me cortó la señal´", afirmó.

De inmediato publicó un mensaje en su grupo de whatsapp familiar y dio aviso a una vecina y al guardia del barrio. "Lo primero que le dije (a la niñera) es que ´se alejara de mí´. Había visto toda la secuencia. Hay más videos, yo ahora no tengo el coraje de verlos, son fuertes. Ella le hunde su cabecita contra el colchón", continuó en su narración.

"Yo esa mañana sentí que me lo mataba"

"Le hicieron una serie de chequeos, el bebé está bien", informó la madre del niño. Sobre cómo se comportó la empresa al tomar conocimiento de la denuncia, la mujer respondió que le expresaron que se iban "a poner a su disposición" para lo que necesitara.

"Se ofrecieron a hacer gratis de nuevo la búsqueda. No voy a meter más nadie acá. Es una pesadilla. Yo quiero que esta causa se mueva, que no quede en la nada. Yo esa mañana sentí que me lo mataba. Fue un horror", añadió conmovida.

Por último advirtió a toda la comunidad para "que se fijen bien a quién contratan" para cuidar a sus niños y que "se guíen por el instinto de madre, de padre, que jamás falla".