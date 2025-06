Alejandro Mercado y la impactante trama de corrupción donde ganó poder hasta caer preso

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dictó las prisiones preventivas de ocho exoficiales, que llegaron a tener altos rangos en diferentes etapas de la Policía de Córdoba y a quienes se acusa de haber integrado una presunta asociación ilícita desde el seno de la institución. Ellos son: Christian Raúl Ríos (según el fiscal, formó parte de la asociación ilícita entre 2015 y 2021, cuando fue jefe de la Brigada que investigaba el juego clandestino); Raúl Ramón Guerrero (se retiró en 2022 como oficial principal); Eduardo César Gavilán (sargento ayudante retirado desde 2019); Gabriel Armando Allende (suboficial mayor retirado desde 2018), y José Marcelo Saggio (oficial principal retirado, que supo trabajar a las órdenes del represor Carlos ‘Tucán’ Yanicelli ). A todos ellos Gavier los considera organizadores de la asociación ilícita.

También continuarán detenidos en forma preventiva: Miguel Ariel Bazán (sargento y miembro de la asociación entre 2015 y 2024) y Cristian Rodrigo Rivero (de 2011 a 2018).

Hasta ahí parte resolutiva del escrito que firmó el fiscal el 10 de junio pasado. En el interior de sus 256 páginas se describe una impactante trama de corrupción, que habría persistido a lo largo de los últimos 25 años, por lo menos, dentro de la Policía de Córdoba, donde fue gravitante la figura del hombre que estuvo al mando de la Dirección de Investigaciones, de la que dependían las brigadas que colaboran con los fiscales en sus causas, y llegó a ascender a la subjefatura de la fuerza, hasta caer preso en septiembre del año pasado. Es Alejandro Mercado.

Al leer la resolución judicial, el primer dato que salta a la vista es que, a partir de su detención, varios policías rompieron el silencio y declararon en detalle lo que vivieron y padecieron bajo la sombra de Mercado, en la Dirección de Investigaciones Criminales, de la que dependía el Departamento de Delitos Económicos, a cargo de Diego Martinelli. El fiscal Gavier armó un rompecabezas. No se quedó en los testimonios, sino que fue a buscar los expedientes judiciales donde se investigaron los hechos que ellos contaron. Así fue encajando relatos y hechos.

La causa que desentraña esta presunta corrupción estructural en la Policía de Córdoba comenzó casi de casualidad, cuando se descubrió un laboratorio que desactivaba teléfonos robados. Se llegó a la conclusión de que la banda tenía una oficina en una galería céntrica y se dedicaba a vender dispositivos electrónicos y neumáticos robados, estafar a seguros inventando los robos de ruedas, además de manejar compraventa de dólares en una cueva, en connivencia con el entonces jefe de brigadas, Cristian Cabrera, el funcionario judicial Juan José Corzo y la banda de los Monge.

Mercado parecía haber encubierto haciendo la vista gorda. Pero, profundizando esa pesquisa, Gavier encontró mucho más que eso. Ahora sospecha que a lo largo de los años, la cadena de corrupción permitió dar cobertura a numerosas bandas de delincuentes dedicadas al juego clandestino; otras, a estafar a personas con cuentos del tío; a las que operaban en la Galería Norte, vendiendo objetos robados o laboratorios para falsificar CD/DVD; compraventa de dólares, y hasta comercio de obras de arte y objetos antiguos de gran valor económico.

Cada mención del párrafo anterior tiene causas judiciales y son historias de delincuencia ya detectadas.

¿Cómo actuaban? La sospecha es que frustraron allanamientos, avisando a los investigados; conociendo la existencia de delitos no los investigaron, al tiempo que montaban fastuosos y “exitosos” procedimientos policiales, a los cuales se les daba gran publicidad en los medios de comunicación haciendo aparecer parte del botín para quedar bien con determinados damnificados “importantes”, y perseguían delincuentes “a pedido” de interesados a cambio de coimas beneficiando a determinadas bandas delictivas.

PERFIL MEDIÁTICO. En su rol de comisario Mayor, Mercado brindaba habituales conferencias de prensa.

Mercado, “jefe y organizador de la asociación ilícita”, según el fiscal

Alejandro Mercado desempeñó distintos cargos hasta llegar a ser jefe del Departamento de Delitos Económicos, hasta fines de 2015.

Desde 2017 y hasta 2023 fue director General de Investigaciones Criminales sentando las bases para el manejo espurio y selectivo de las investigaciones judiciales, tejiendo una red de contactos a nivel político y judicial, exhibiendo un aparente buen proceder, lo cual le permitió proyectarse hasta que asumió la Subjefatura de la Policía, desde donde continuaba coordinando las acciones, persiguiendo, sancionando y pasando a retiro arbitrariamente a funcionarios y empleados de la institución no leales o que pusieran en riesgo sus designios, beneficiando así de manera espuria a sus secuaces con ciertos privilegios como flexibilidad horaria, el no cumplimiento de la jornada laboral y no recargo en determinados servicios. Así lo describe el fiscal Gavier.

Diego Carlos Martinelli, se desempeñó como organizador y jefe subalterno, participando en los actos fundacionales de la agrupación criminal.