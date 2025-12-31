Francia impone un examen cívico y de idioma a los solicitantes no europeos que quieran obtener la residencia

La medida promovida por el Ministerio del Interior comenzará a regir a partir del 1° de enero del 2026. Los solicitantes no comunitarios que quieran obtener la ciudadanía francesa por naturalización deberán rendir un examen cívico que está compuesto por cuarenta preguntas en formato multiple choice sobre “Derechos y deberes en la vida de Francia” y tomar una prueba idiomática que certifique un nivel B2.

La prueba sobre los valores cívicos de Francia es un test MCQ dividido en dos partes. La primera está conformada por 28 preguntas de conocimiento que abarcan: principios de la República Francesa, Sistema político e institucional, derechos y deberes, historia, geografía y cultura y vivir en la sociedad francesa.

Por otro parte, se compone de doce interrogantes adicionales de 6 preguntas cada uno y, corresponden a los ámbitos de Principios y valores de la República Francesa.

Los cursos de francés prescritos por la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) a los aspirantes a la residencia en suelo galo son, mayormente, virtuales, por medio de la plataforma interactiva Frello.

En el caso de la naturalización, el Gobierno de Francia señaló que existe “la posibilidad de adaptaciones o dispensas caso por caso para la evaluación lingüística cuando el estado de salud lo justifique”, pero por el momento no contempla una exención general por edad en los textos de procedimiento.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, endureció los criterios de acceso a la ciudadanía francesa a través de una circular divulgada recientemente por la cartera de la nación europea. ¿Cuáles son los requisitos y en qué casos es obligatorio rendirlo?

La medida establece que, a partir de 2026, ambos exámenes serán requisitos para cualquier extranjero no europeo en situación regular en Francia que solicite por primera vez un permiso de residencia plurianual (de entre 2 y 4 años) o un permiso de residente permanente.

Además, serán obligatorios para los aspirantes a la naturalización, quienes también deberán someterse a una entrevista personal, que se mantiene como parte del proceso.

Cuáles son los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior para tramitar la ciudadanía francesa

- Justificar un empleo estable: contrato de duración indefinida o contrato de duración determinada (CDD)

- Percibir ingresos “estables y suficientes”, al menos equivalente al Salario Mínimo de Crecimiento Interprofesional

- No contar con períodos de irregularidad migratoria

Para los trámites de residencia, el examen debe realizarse antes de presentar la solicitud, ya que se requiere el certificado de aprobado para el expediente.

Permiso de residencia en Francia

La responsable de los programas de aprendizaje del idioma francés en la ONG La Cimade, Marianne Bel, manifestó que “el idioma es un criterio muy discriminatorio. Para la tarjeta plurianual, exigir ahora la aprobación de un examen y además escrito, será claramente una barrera para muchísima gente, en particular para las personas que no han sido escolarizadas”.

Qué solicitantes deben rendir el examen cívico de forma obligatoria para la obtención de la ciudadanía francesa

- Aquellos aspirantes a obtener la residencia plurianual (CSP)

- Quienes quieran tramitar una tarjeta de residencia (CR)

- Aquellas personas que inicien el proceso de naturalización francesa

Las normas administrativas, las exenciones y los documentos necesarios dependen de su situación personal. Se debe consultar siempre con la debida antelación a las fuentes oficiales.

