La exesposa del cirujano acusado de abusar de 299 niños dijo que "nunca sospechó nada": el dolor de sus hijos

La exesposa de Joël Le Scouarnec, el cirujano juzgado en Francia por el mayor caso de pederastia del país, con 299 víctimas contabilizadas en el juicio en su contra, negó conocer los delitos confesados por su pareja, pese a los testimonios que apuntan a que ella pudo detenerlo y no lo hizo.

La mujer afirmó que nunca sospechó que su marido abusaba y violaba de niños y niñas en los hospitales y clínicas donde trabajaba. “No hay nada que pudiera llevarme a pensar eso. Nada, nada, nada. Nunca tuve dudas”, declaró Marie-France, de 71 años, en el tercer día del juicio contra su exesposo que se realiza en el tribunal penal de Vannes.

La mujer, que se divorció de Le Scouarnec en 2023, insistió en que nunca tuvo la menor sospecha sobre las tendencias pedófilas de su marido, acusado de agredir a 158 hombres y 141 mujeres entre 1989 y 2014. La edad media de las presuntas víctimas era de 11 años. Le Scouarnec se encuentra ya en prisión, después de una condena de 15 años en 2020 por abusar de cuatro menores, incluidas dos de sus sobrinas.

La ex esposa del cirujano pedófilo

El hermano del acusado, sin embargo, afirmó que Marie-France “era consciente de las acciones de su esposo y no hizo nada para detenerlo”. El hombre admitió que no tiene "pruebas" de su acusación, pero un detalle fundamental es que, en un cuaderno, Le Scouarnec escribió, en 1996, una frase que haría referencia a su esposa: "Ella lo sabe, sabe que soy un pedófilo. Ella me perdona".

Ella "habría podido hacer que detuvieran a mi hermano", insistió el hombre, quien no ocultó su enemistad con excuñada, a la que acusó de "querer a su marido por dinero", de haberse acostado con el primer esposo de su hermana, de haber tenido un amante e incluso de haberse insinuado con él también. Tampoco escondió la ira hacia su hermano: "Creo que debería ser encarcelado hasta que se muera, eso sería bueno para la sociedad", opinó.

El hermano cinco años menor que el excirujano afirmó que cortó todo tipo de lazos con él desde la denuncia en 2017 por la violación de su vecina de seis años, lo que llevó a la incautación de cuadernos y archivos en los que el médico anotaba escrupulosamente los nombres de sus víctimas y la violencia sexual que les había infligido bajo los efectos de la anestesia en hospitales del oeste de Francia.

Boceto judicial del cirujano jubilado Joel Le Scouarnec durante una audiencia en el primer día de su juicio

La declaración de los dos hijos del excirujano: "Una bomba atómica"

Dos hijos del excirujano de 74 años explicaron este martes en su macrojuicio la devastación que el caso de su padre trajo a la familia. “Desperdició su vida, lo tenía todo para ser feliz y la perversión explotó como una bomba atómica en la familia. Al final el mal era muy grande”, dijo, el hijo mayor del médico, de 42 años.

“No sé de dónde venía esa perversión. Ni siquiera la entiendo”, agregó el hijo del acusado. Entonces comparó a su padre con "el doctor Jekyll y el señor Hyde", un símil usado también por su madre y exmujer del cirujano. Además, el hombre relató al tribunal que él mismo había sido violado y agredido sexualmente por su abuelo, el padre de Le Scouarnec, cuando tenía entre 5 y 10 años. Consultado si el cirujano también fue abusado por su propio padre, él respondió: "Creo que sí, pero él siempre me dijo que no".

Su hijo menor, un electricista de 37 años, relató al tribunal que recordaba haber crecido en una "familia normal" en la que algunas cosas "no se decían". "Tengo muy buenos recuerdos de mi padre", afirmó. Por ello cortó el contacto con él cuando sus crímenes salieron a la luz: "Quería mantener esa imagen de él", explicó. Con su padre observándolo desde el banco de los acusados, el hijo menor dijo que no creía haber sido él mismo víctima de abusos, pero reconoció que tras estallar el caso se había vuelto "un poco paranoico". "Nunca dejo a mi hijo solo", contó.

Boceto del tribunal con uno de los tres hijos de Joel Le Scouarnec testificando en el juicio de su padre

Una comisión creada por el Gobierno para proteger a los menores víctimas de abusos sexuales señaló que las primeras sospechas sobre la mala conducta de Le Scouarnec dentro de su familia deberían haberse “reportado inmediatamente”.

En su domicilio en la localidad del oeste francés, Jonzac, donde el cirujano vivía como un ermitaño con decenas de muñecas, la policía encontró más de 300.000 imágenes de explotación sexual, así como miles de páginas de listados y diarios en su computadora con relatos de los abusos que les infligía a sus víctimas bajo los efectos de la anestesia, a veces incluso sobre la misma la mesa de operaciones. "Soy un pedófilo y siempre lo seré", decía una de sus notas.

En 2005, un tribunal de Vannes ya lo había condenado a cuatro meses de cárcel, con suspensión de pena, por posesión de pornografía infantil. En 2006, el cirujano fue denunciado ante la Orden de Médicos, cuando un colega descubrió su condena penal, pero no se tomó ninguna medida.

Así, los crímenes no saltaron a la luz hasta 2017 por la denuncia de una vecina suya de seis años. Su exmujer afirmó que no fue hasta ese momento cuando descubrió las "predilecciones" del cirujano. "Me pregunto a mí misma cómo pude pasarlo completamente por alto. Es una traición horrible para mí y para mis hijos", afirmó Marie-France en una entrevista al diario regional Ouest France.

HM/ML