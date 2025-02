Cuatro días sin Lian: allanamientos, testimonios y más de 300 efectivos trabajan para encontrarlo

Los días pasan y los familiares de Lian Gael Flores Soraide, el pequeño de 3 años desaparecido el sábado 22 en las afueras de Ballesteros Sud, a 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba, están desesperados. Ciertamente, hay un impresionante operativo desplegado tanto a nivel nacional como internacional para dar con su paradero, ya que no solo las autoridades locales trabajan a contrarreloj para encontrarlo, sino también entidades como la Interpol declararon una alerta amarilla, es decir, aquella que sirve para identificar a una persona desaparecida en cualquier parte del mundo.

Por estas horas, los investigadores manejan diversas hipótesis. Sin embargo, y luego de los rastrillajes llevados a cabo por las autoridades, Darío Baggini, abogado de la familia de Lian, reveló cuál es la principal teoría que manejan los especialistas: “Cuando pasan los días y, pese al rastrillaje, ese niño no se encuentra, indudablemente empieza a cobrar relevancia la hipótesis de que se lo hayan llevado”, aseguró en diálogo con Telenoche.

Las autoridades buscan por cielo y tierra al menor

En esta misma línea, el letrado insinuó la posibilidad de un caso de trata de personas. “No es descabellado pensarlo. La trata de personas es un delito complejo, que nos aqueja a lo largo y a lo ancho del país, y conociendo cómo se investiga en Bell Ville, el juzgado federal debe tener una investigación paralela”, dijo. Sobre este dato, Baggini indicó que se levantaron huellas y rastros, se secuestraron celulares y se separaron a personas del núcleo familiar. “Seguramente, con el correr de los días, se armará la reconstrucción histórica con el seguimiento de las cámaras”, analizó.

Interpol emitió una alerta amarilla

En qué consiste el operativo de búsqueda

Según explicó la Fiscal General Adjunta de la provincia, Bettina Croppi, mediante una conferencia de prensa en la “Zona Cero” de la causa fueron secuestrados seis vehículos que están siendo peritados y también 25 teléfonos. También se allanaron 15 domicilios en la zona y en otros puntos del país, y se tomaron 31 declaraciones testimoniales.

A su vez, reiteró que la investigación que encabezan los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini no descarta ninguna de las hipótesis. Por otra parte, y en referencia a los equipos de trabajo, destacó el apoyo del Ministerio de Seguridad de Córdoba, de la Nación, Policía de Córdoba, DUAR, Bomberos, Policía Rural, Gendarmería, Ejército Argentino, Policía Federal, FPA, Policía Judicial y SIFEPU: “Hay más de 300 personas haciendo todo lo posible con todos los recursos necesarios”, aseguró

Ante la consulta sobre un eventual pase de la causa al fuero federal, la especialista señaló que no es algo que esté en análisis por el momento.

El papá de Lían es "el principal sospechoso" aseguró su nuevo abogado

Cuatro días, un cambio de abogado

La ahora ex defensora de la familia de Lian renunció a su puesto tras plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville. Se trata de Romina Romano, quien abandonó la defensa luego de un pedido de la fiscalía que “no cayó bien” en el entorno del pequeño.

En declaraciones radiales, explicó que los padres de Lian declararon durante 10 horas y que, al salir, les pidieron que no dieran más declaraciones a la prensa. “Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían solicitado que no haga más comentarios sobre el hecho”, manifestó Romano, quien además sumó que todavía “la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis”.

El padre de Lian asegura que alguien se llevó al pequeño

Días antes de la renuncia de la abogada, el padre del menor había dicho públicamente que alguien se lo llevó: “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció. Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que se yo pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo”, expresó, visiblemente angustiado.

El caso Guadalupe Lucero

Los casos de los dos pequeños comparten algunas características. Por un lado, la menor fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis y el pequeño el sábado 22 de febrero, en Córdoba.

Guadalupe Lucero desapareció cuando jugaba con su prima en la vereda de una casa en medio de un cumpleaños familiar. Actualmetne, la causa está paralizada y solo hay un dato relevante: en su momento, la prima de la niña declaró en Cámara Gesell y sostuvo que mientras jugaban, una mujer vestida de negro y cubierta con capucha, pasó por la casa y raptó a Guadalupe. “La Guada no está. Se fue con una chica”, les dijo la menor a los padres de la niña, quienes de manera inmediata dieron aviso a la Policía.

No se sabe nada de Guadalupe desde junio de 2021

Desde aquel entonces nunca más se supo de la menor, pese a los intensos y arduos rastrillajes por la zona, los cuales todos dieron resultado negativo.

En el caso de Lian, los padres declararon que el sábado 22 por la tarde se fueron a dormir la siesta y, como sucedió con Guadalupe, el menor salió al patio de su casa a jugar, pero nunca más lo vieron. A la fecha de cierre de esta nota, todavía no hay datos relevantes y en las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento donde se incautaron cinco celulares y una camioneta.

Para las autoridades de ambas provincias, se tratan de casos “complejos”, de los cuales se “investigan todas las vías disponibles”.

