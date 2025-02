El papá de Lían es "el principal sospechoso" aseguró su nuevo abogado

Tras la renuncia de Marina Romano, Darío Baggini asumió la representación legal de los padres de Lian, el niño de tres años desaparecido en Ballesteros Sud. Mientras continúan los rastrillajes, el letrado afirmó que Elías Flores, padre del menor, "es el principal sospechoso".

Caso Lian: Investigan una curiosa llamada telefónica y la llegada de una curandera

"La idea es constituir a Elías como querellante particular, colaborar en el esclarecimiento del caso y encontrar a Lian con vida", expresó Baggini ante la prensa. No obstante, hizo hincapié en la situación del padre: "No está imputado, pero haber sido sometido a un interrogatorio de ocho horas lo convierte en el principal sospechoso".

Ante la repercusión de sus declaraciones, aclaró que este enfoque es habitual en casos de niños desaparecidos. "Lo primero que se investiga es el entorno familiar, más allá de las demás líneas que sigue la fiscalía", señaló.

El abogado también respaldó los dichos de Flores, quien en diálogo con Telenoche aseguró que "alguien se llevó" a su hijo. "Lo poco que hemos hablado con los padres no coincide con algunas de las teorías que circulan", afirmó.

El líder de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, fue condenado a 12 años de cárcel

En referencia a la indagatoria a Flores, Baggini cuestionó algunos procedimientos: "Le preguntaron el lunes o martes cómo estaba vestido su hijo el sábado. Eso es una prueba diabólica porque nadie tiene por qué recordar con precisión ese detalle después de varios días".

Por último, desestimó la hipótesis de una supuesta deuda de la familia. "Tanto el padre como la madre están convencidos de que se llevaron a Lian. Lo que mencionó la madre sobre una deuda fue en medio de la presión de las preguntas. Son personas de condición humilde y no le deben nada a nadie", concluyó.