El líder de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, fue condenado a 16 años de cárcel

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue condenado a 16 años de prisión tras ser declarado culpable de asociación ilícita y estafa en el juicio que llevó adelante el Tribunal de Goya, en la provincia de Corrientes. Tanto Cositorto como Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray fueron encontrados culpables por "asociación ilícita y estafas reiteradas en la modalidad de delito continuado en concurso real".

Según informó el medio correntino El Litoral, Batista fue condenado a 14 años de prisión, Camelino a 12 y Echegaray a 11. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

La decisión de culpabilidad había sido tomada el viernes por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, integrantes del Tribunal de Goya, quienes consideraron que Cositorto fue líder de la organización y coautor de reiterados fraudes.

Este fue el primer juicio que afrontó el líder de Generación Zoe, que también tiene procesos judiciales en Córdoba, Santa Fe, Salta y en Buenos Aires. Tras ser condenado Cositorto protagonizó un fuerte cruce con los integrantes del tribunal y debió ser sacado de la sala por efectivos de la policía que se lo llevaron esposados.

Ya de regreso en el penal, Cositorto dialogó con C5N y buscó victimizarse. "Vamos a apelar esta atrocidad", anticipó el viernes y aseguró: "Me hicieron una cama".

"Hoy -por el viernes -el juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo la cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además, nos meten presos. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad", sostuvo Cositorto en diálogo con Argenzuela.

Para Cositorto "este juez fue puesto con el dedo para condenarnos" e insistió: "ya cuando llegamos acá sabíamos que estaba firmado el fallo". Sin embargo, consultado acerca de quién era la persona que había operado para que estuviera preso tal como quiso dejar a entender no pudo dar nombres e insistió con un vago: "No nos quieren libres y no quieren que le paguemos a la gente".

"Esta oficina yo no la abrí, no firmé ningún contrato y ni un recibo. Me llamó la atención que él (juez) proteja a Jonatan Vargas que fue la persona que hizo todas las ventas acá, administró el dinero y se quedó con siete, ocho autos que eran de la compañía para poderlo vender. Es realmente todo muy turbio, por eso en un momento yo le dije que estaba mintiendo y me sacó de la sala", aseguró.

El caso $Libra

Hace unos días, Cositorto dio su opinión sobre el escándalo cripto que desató la promoción y lanzamiento de $Libra, un token que llamó a comprar el presidente Javier Milei por sus redes sociales, y expresó: "Lo han usado y lo han engañado, tendrá que hacerse cargo de sus consecuencias". En el programa La voz de la calle, que conduce Lucila Entin en C5N, el coach ontológico que se encuentra detenido en el penal de Bouwer desde abril de 2022, acusado de liderar una asociación ilícita y de 163 hechos de estafa reiterada, se metió de lleno en el cripto gate y defendió al mandatario.

"No promocionó una estafa, él simplemente hizo un comentario de un proyecto y no midió su influencia y llegada que tiene Javier Milei sobre los argentinos y Latinoamérica", sostuvo.