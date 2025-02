Los puntos clave de la desaparición de Lían y el operativo de búsqueda

Desde que el sábado 22 se confirmó la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en Ballestero Sud, se desplegó un gran operativo policial para determinar la locación del niño de 3 años. Durante los tres días que se mantiene desaparecido circularon varias versiones sobre qué se encontró y quiénes podrían ser sospechosos.

Desaparición

La familia de Lian confirmó que la última vez que lo vieron fue a las 15 del sábado 22 cuando se fueron a dormir la siesta, y estiman que pudo haber desaparecido en el rango horario entre las 15 y 17. Sus padres realizaron la denuncia a la comisaría a través del 101 a las 19, luego de buscarlo por su casa, ubicada en un cortadero de ladrillos, y no encontrarlo en las zonas donde solía jugar con sus hermanos o descansar.

El papá de Lían es "el principal sospechoso" aseguró su nuevo abogado

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bomberos de Bell Ville, Policía Científica y la Policía de Córdoba trabajaron en la zona. A las 18 se hizo presente la Policía Federal y declararon la Alerta Sofía.

Ballesteros Sud

Lian y su familia viven en un cortadero de ladrillos en la parte rural de Ballesteros Sud, una zona a la que para llegar allí se debe recorrer un camino de tierra de 6 kilómetros. Se trata de un área con pilas de ladrillos que rodean las viviendas, donde también hay hornos y pozos para extraer tierra para los ladrillos.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que es un área de 18 hectáreas, donde el calor y la presencia de animales salvajes (zorros, pumas y chanchos) representan un peligro. Los maizales y plantaciones de soja también dificultan el rastrillaje, ya que se trata de un niño de tres años con una altura de 90 centímetros.

Clima

Otro dato que resulta clave son las condiciones climáticas, con una ola de calor que atravesó a la provincia y que en la zona se sintió aún más. Según comentaron sus padres, lo único que había en su casa de Lian era su pantalón, que se lo habría sacado por los 45 grados de temperatura del sábado a la tarde.

Además, la cuestión del calor fue algo que las autoridades tuvieron que tener en cuenta durante el operativo, ya que las posibilidades de deshidratación eran altas en un niño.

Caso Lian: Investigan una curiosa llamada telefónica y la llegada de una curandera

Operativo

Los trabajos de búsqueda del niño iniciaron la misma noche de su desaparición, cuando personal de DUAR y bomberos de Bell Ville acudieron al domicilio. Durante la madrugada del domingo se sumaron miembros de la Policía de Córdoba, con rastrillajes aéreos con helicópteros y drones. Más tarde también se incorporó a caninos entrenados y llegaron los baqueanos a caballo.

Con la presencia de Quinteros y la fiscal de instrucción N° 2 de Bell Ville, Isabel Reyna, no descartaron ninguna hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. Luego de que la Policía Federal acudiera el domingo y se declarara la Alerta Sofía, este lunes el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, viajó a Ballesteros Sud y ordenó que el fiscal Nicolás Gambini trabaje junto a Reyna en la investigación.

El lunes vecinos de la zona declararon haber detectado la presencia de una camioneta blanca con vidrios polarizados, por lo que Reyna ordenó el allanamiento a la vivienda de un hombre aledaño, al que se le secuestró una camioneta de características similares y tres teléfonos. En total llevan secuestrando por la investigación tres vehículos y 11 celulares.

Este martes, tercer día en el que persiste la búsqueda de Lian, los rastrillajes se vieron obstaculizados por las fuertes lluvias en la zona, pero no se encontró ninguna pista sobre su paradero. Quinteros desmintió las versiones sobre que habrían encontrado un pantalón de Lian. Además, desde Interpol emitieron una alerta amarilla para ampliar a nivel internacional la búsqueda.

Abogados y declaraciones

El padre de Lian habló en Telenoche y, además de pedir por su pronta aparición, no descartó la posibilidad de que alguien se haya llevado a su hijo. "No sé si será alguna venganza o que se yo, pero que aparezca mi niño", comentó, aunque explicó que no había recibido ningún tipo de amenazas.

Los padres tuvieron que presentarse este lunes en la fiscalía de Bell Ville para declarar, en lo que estuvieron cerca de 10 horas dando testimonio. La abogada de la familia, Marina Romano, criticó que desde la fiscalía les remarcaban su condición de testigos y que no necesitaban abogados, y también el hecho de que les pidieran no dar declaraciones a los medios. Por estas diferencias, en la mañana de este martes Romano presentó su renuncia.

La representación legal de los padres fue asumida por el abogado Darío Baggini, quien comentó que el exhaustivo interrogatorio al que fue sometido Elías Flores, padre de Lian, lo convertiría en "el principal sospechoso". Sin embargo, el abogado respaldó la teoría de Elías sobre la posibilidad de que alguien se haya llevado a su hijo.