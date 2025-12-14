Se complica el acuerdo UE-Mercosur: Macron pide tiempo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur atraviesa una etapa de definiciones a días de la fecha prevista para su firma, fijada para el 20 de diciembre. Mientras varios países de la región impulsan su concreción en el corto plazo, Francia manifestó su intención de postergar la implementación del pacto hasta 2026.

Desde París, el gobierno de Emmanuel Macron expresó reparos sobre el contenido actual. En ese sentido, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el entendimiento, en su forma vigente, “no es aceptable”. El tratado apunta a conformar un mercado integrado de alrededor de 780 millones de consumidores, con impacto tanto en el sector manufacturero europeo como en la producción agroindustrial del Mercosur.

Hace dos semanas, los diputados franceses reiteraron su rechazo al pacto alcanzado a fines de 2024, argumentando preocupaciones vinculadas al impacto en los agricultores locales. En concreto, temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur, vistos como más competitivos. De este modo, marcan un punto de fricción entre la agenda comercial europea y los intereses productivos internos de Francia. Las objeciones francesas en el capítulo agrícola son compartidas por otros países europeos, como Polonia.

En paralelo, la Comisión Europea presentó recientemente garantías adicionales destinadas a proteger el mercado agroalimentario europeo, con el objetivo de sumar apoyos entre los países reticentes. El gobierno francés reclama salvaguardias más estrictas para su sector agrícola.

En términos generales, el tratado prevé la eliminación progresiva de aranceles, la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques y la aplicación de reglas de origen para asegurar que los beneficios del acuerdo se canalicen dentro del Mercosur y la Unión Europea.

La discusión se da en la antesala de la cumbre del Mercosur, programada para el 20 de diciembre, donde se espera que el acuerdo con la Unión Europea pueda finalmente ser rubricado. Brasil, con el respaldo de Argentina y Paraguay, impulsa la firma tras más de dos décadas de negociaciones.

Semanas atrás, el presidente brasileño Lula da Silva confirmó que el documento se firmaría en estas fechas. De concretarse, el acuerdo dará lugar a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con un mercado superior a 700 millones de personas.

La Argentina afronta dos sirtuaciones en tensión. Por un lado, el presidente Javier Milei viene de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, cuya implementación no tiene precisión alguna. Por otro lado, Milei dejó la presidencia temporaria del MERCOSUR en julio y deslizó una escasa voluntad de mantener la unidad del bloque regional. “Debemos dejar de pensar al MERCOSUR como un escudo que nos proteja del mundo y comenzar a pensarlo como una lanza que nos permita penetrar de forma efectiva en los mercados globales”, sentenció antes de dejar el cargo.