El “Código Secreto” de María Elena Walsh: cómo sus canciones infantiles ocultaron mensajes políticos y sociales

Para el observador desprevenido, la obra de María Elena Walsh es un paisaje de ternura y juego. Pero para quien se detiene en la filigrana de sus versos, sus canciones funcionan como un sofisticado sistema de contrabando: bajo el ritmo de una chacarera o un music-hall, logró introducir en el inconsciente colectivo las ideas más audaces de su tiempo.

A 15 años de su muerte, la relectura de su cancionero revela que María Elena no solo escribía para dormir a los chicos, sino para despertar a los grandes, cuestionar, imaginar, reflexionar, jugar, reír y soñar.

El absurdo como método de resistencia

En la década de los 60 y 70, mientras Argentina oscilaba entre democracias débiles y botas militares, María Elena construyó un territorio de libertad absoluta: el Reino del Revés, mágico, irreverente, imaginativo, lúdico y sorprendente.

Sin embargo, este no era solo un lugar de fantasía, era una declaración de principios. En un país donde el orden se imponía mediante el miedo y la censura, Walsh proponía que lo establecido era, cuanto menos, cuestionable. Si un ladrón es vigilado por un policía en un mundo "normal", pero en el Reino del Revés "nadie mira", está señalando la arbitrariedad de la ley y la moral oficial. El absurdo era su forma de decir que la realidad es una opción, no una condena.

El Reino del Revés es un icónico libro de poemas y canciones infantiles escrito por María Elena Walsh

Manuelita y la alienación cultural

El viaje de Manuelita la Tortuga desde Pehuajó hasta París es, quizás, la crónica más amarga sobre la identidad argentina. Manuelita no viaja por placer; viaja para "plancharse la arruga", para someterse a una cirugía estética que la haga aceptable bajo los cánones de la moda europea.

La crítica al colonialismo estético: Walsh, que vivió el deslumbramiento de los intelectuales argentinos por Europa, advierte sobre el peligro de perder la esencia. Manuelita vuelve vieja y arrugada, dándose cuenta de que la belleza impuesta era una quimera.

El amor como ancla: Al final, es el "tortugo" quien la espera, sugiriendo que la pertenencia y el afecto valen más que cualquier barniz de modernidad importada.

Narra la aventura de una tortuga de Pehuajó que viaja a París buscando belleza, pero regresa igual de vieja

La Reina Batata y la caída de las jerarquías

En "La Reina Batata", Walsh ejecuta un golpe de estado poético. Presenta a una monarca ridícula, sentada en un trono de plata, que vive en un estado de terror constante ante la llegada del "Cocinero".

Aquí, la autoridad es retratada como algo frágil, asustadizo y, en última instancia, inútil. La resolución de la canción es una lección de sociología: mientras la reina se esconde, los chicos "se comen el dulce". La vida continúa, el goce persiste, y la figura de autoridad queda reducida a una anécdota olvidada en una alacena. Era su forma de enseñarle a la infancia que el poder es un disfraz que a menudo esconde una gran debilidad.

La reina Batata, sentada en un plato de plata, tiembla ante un cocinero que amenaza cortarla

Feminismo y vanguardia: El caso de la "Pájara Pinta" y el "Mono Liso"

Walsh fue una feminista activa cuando el término aún causaba escozor. En sus canciones, los roles de género suelen estar subvertidos. Sus personajes femeninos son aventureros, errantes o tercos, y sus personajes masculinos suelen ser torpes o estar en situaciones de vulnerabilidad. En "El Mono Liso", el conflicto nace de la imposibilidad de capturar la naturaleza con un lazo. Es una metáfora sobre el control: el deseo de poseer y etiquetar frente a la libertad indomable.

Lanzada en los '60 con ritmo de twist y jazz (batería, contrabajo, banjo), fue censurada por la dictadura militar argentina

Un caballo de Troya en el living de casa

María Elena Walsh utilizó la impecabilidad técnica de su rima y su música para que sus ideas pasaran el filtro de la censura. ¿Quién podría prohibir una canción sobre una tortuga? Sin embargo, al entonarlas, las familias argentinas estaban internalizando conceptos de justicia, diversidad y pensamiento crítico.

Ella sabía que la censura es hija de la ignorancia, y que la mejor forma de combatirla no era con panfletos, sino con belleza subversiva. Su código secreto era, en realidad, un mapa hacia la libertad.