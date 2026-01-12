lunes 12 de enero de 2026
SOCIEDAD
Tragedia en la Costa Atlántica

Un "mini tsunami" en Santa Clara del Mar dejó un muerto y decenas de heridos

Una ola gigante de cinco metros sorprendió a los turistas en la playa California Beach. El mar se retiró de forma inusual y regresó con una fuerza que provocó una muerte, un infarto y lesiones en 35 personas.

Santa Clara del Mar 20260112
Mini tsunami en Santa Clara del Mar. | NA

Un fenómeno meteorológico extremo, calificado como "mini tsunami", golpeó este lunes la localidad de Santa Clara del Mar y causó la muerte de un joven. El hecho ocurrió en la playa California Beach, donde una ola de aproximadamente cinco metros de altura impactó contra la costa tras un inusual retiro del mar. Según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, la víctima falleció al golpearse la cabeza contra las piedras tras ser arrastrada por la fuerza del agua.

El evento dejó además un saldo de 35 heridos y un hombre internado tras sufrir un infarto durante el incidente. Los testigos describieron una situación de caos total: la marea subió de forma repentina y embistió bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban en el agua debieron ayudarse mutuamente para no ser succionados, mientras que en la arena los veraneantes sujetaron a sus mascotas para evitar que el mar se las llevara.

