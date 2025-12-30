Reportaron un remolino de polvo y tierra en Florencio Varela

Los vecinos de Florencio Varela reportaron este lunes un fenómeno poco frecuente en zonas urbanas: un “Dust Devil” o un remolino de polvo. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas y la falta de humedad.

El torbellino, que se elevó varios metros sobre el suelo, fue registrado por celulares de los vecinos y rápidamente se difundió por las redes sociales, despertando tanto asombro como precaución.

En las imágenes se observa como la columna de polvo y tierra comienza a girar con fuerza sobre un terreno baldío, ganando altura y desplazándose lentamente ante la mirada de quienes transitaban en la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El video, que muestra la formación perfecta del embudo de tierra, generó muchos comentarios en X e Instagram. Muchos usuarios compararon la escena con paisajes de películas o incluso con las famosas imágenes de Marte, donde estos torbellinos son moneda corriente.

Un conductor saturó el alcoholímetro cuando sopló durante un operativo de seguridad vial

¿Qué es un “Dust Devil”?

A diferencia de los tornados, que nacen de las tormentas, los “Dust Devil” se forman en días de cielos despejados. Ocurren cuando el suelo se calienta intensamente y el aire con calor sube rápidamente en forma de espiral.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

Según el reporte meteorológico, las condiciones de sequía que afectan a varios puntos de la provincia de Buenos Aires facilitan que la tierra suelta sea succionada por el aire, lo que genera que el remolino sea visible. Se trata de un fenómeno distinto y mucho menos peligroso que los tornados.

BGD/ML