Un conductor saturó el alcoholímetro cuando sopló durante un operativo de seguridad vial en una ruta de la provincia de Buenos Aires. Agentes de control, sobre la ruta 226, se vieron sorprendidos por el vehículo que venía haciendo zigzag en plena ruta.

El hecho tuvo lugar en un control vial ubicado en el kilómetro 64,5, cercano a Balcarce, en el trazado que une Mar del Plata con General Villegas. En la madrugada de este domingo, un control vial rutinario detectó las riesgosas maniobras realizadas por un conductor alcoholizado.

"Venía realizando maniobras muy peligrosas: zigzagueando y a velocidad. Creemos que no estaba en condiciones de ir al frente del volante porque cuando detuvo el vehículo, no podía modular. Siquiera podía bajarse del auto", confirmó uno de los agentes que participó del control vehicular.

El aparato con el que se realizan los testeos de alcoholemia mide en gramos por litro de alcohol en sangre. En este caso, en la Provincia de Buenos Aires rige “Alcohol Cero”, es decir, no puede haber ni una gota de alcohol.

Desde el control vial explicaron: "Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea. Lo hicimos con dos aparatos de testeos y en los dos ocurrió lo mismo. Un desbordamiento de rango".

El conductor tomó tanto alcohol que los dispositivos de medición no pudieron establecer un valor concreto de la cantidad exacta de sustancia en sangre. El nivel superaba la capacidad máxima de medida de dicha equipación, por lo que el automóvil debió ser retenido y el conductor no sólo fue multado, sino que también quedó a disposición de un proceso judicial.

De milagro no ocurrió un accidente, ya que especialistas en seguridad vial remarcan que una persona con niveles superiores a tres gramos de alcohol por litro en sangre puede sufrir la pérdida de reflejos y correr serio riesgo de pérdida de conciencia.

