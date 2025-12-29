Milei acusó a las universidades de no dejarse auditar y Yacobitti lo cruzó por los recortes en educación y ciencia

El debate por el Presupuesto 2026 sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión política y académica, con un cruce directo entre el presidente Javier Milei y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. La discusión giró en torno al financiamiento de la educación superior y la ciencia, la eliminación de pisos mínimos de inversión y el sistema de auditorías sobre las universidades nacionales.

El intercambio se activó tras una entrevista radial del Presidente en Radio Mitre, donde Milei negó que el proyecto implique recortes en educación y acusó a sectores universitarios y de la oposición de “mentir” sobre el contenido del Presupuesto. “Es mentira que se elimine la inversión en educación y ciencia. El presupuesto tiene incrementos reales en jubilaciones, educación y salud”, afirmó el mandatario, y volvió a cuestionar que las universidades “no se dejan auditar” porque, según sostuvo, “no hacen la rendición de cuentas”.

El presupuesto universitario para 2026 será el más bajo en dos décadas

Las declaraciones apuntaron a Yacobitti, dirigente radical y vicerrector de la UBA, quien horas antes había publicado un descargo en la red social X en respuesta a afirmaciones del propio Milei. “Con la aprobación del artículo 30 del Presupuesto se eliminan los pisos de inversión en educación y ciencia. Esto implica resignarse a vivir en un país más desigual y con menos desarrollo”, escribió el dirigente universitario.

En su mensaje, Yacobitti también sostuvo que el crédito asignado a las universidades “está muy por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)” y que consolida “un recorte brutal de más del 40% en salarios”, además de poner en riesgo el funcionamiento de hospitales escuela y los fondos destinados a investigación científica. “Es falso que las universidades no son auditadas. Siempre fueron auditadas por la Auditoría General de la Nación, tal como determinó la Justicia”, agregó.

El eje del conflicto es el artículo 30 del Presupuesto 2026, impulsado por el Poder Ejecutivo, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como educación y ciencia, y deja la asignación de recursos sujeta a decisiones discrecionales del Gobierno. Desde el oficialismo aseguran que esa modificación dará "flexibilidad fiscal" y sostienen que no implica un recorte automático, mientras que rectores, gremios docentes y bloques opositores advierten que habilita un ajuste de hecho sobre universidades y organismos científicos.

En la entrevista, Milei insistió en ese punto y retomó un argumento ya expresado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Que vayan y presenten la rendición de cuentas”, señaló el Presidente, al cuestionar el sistema de control universitario. Sus dichos reavivaron el debate sobre las auditorías.

El cruce se da en un clima de profunda preocupación en el sistema universitario y científico, que atraviesa un escenario de incertidumbre presupuestaria y deterioro salarial. Durante 2025, universidades nacionales, organismos de ciencia y tecnología y gremios docentes impulsaron marchas federales y medidas de visibilización ante la pérdida de recursos. Con el Presupuesto 2026 ya aprobado, la discusión vuelve a poner en evidencia una disputa de fondo: cómo se financiarán la educación superior y la investigación científica, y cuál será el alcance del ajuste fiscal en áreas que hasta ahora contaban con pisos mínimos de inversión.

