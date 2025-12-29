El PRO volvió a cuestionar las designaciones de la AGN y a acusar a LLA de acordar con el kirchnerismo

El cruce entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO por las tres designaciones realizadas en la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la sesión del pasado 18 de diciembre en la Cámara de Diputados se profundizó este domingo. En un comunicado difundido en redes sociales, el partido que conduce Mauricio Macri reiteró que judicializará las presentaciones, denunció un procedimiento “abiertamente inconstitucional” y volvió a acusar al oficialismo de mantener un acuerdo previo con el kirchnerismo para avanzar con los nombramientos.

La controversia inició durante la sesión en la que se trató el Presupuesto 2026, cuando en plena madrugada se votó la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria (UxP) y Pamela Calletti, exdiputada vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz, al frente del organismo que fiscaliza el uso de fondos públicos. La votación se aprobó con 189 votos positivos, una cifra que, según el PRO, demuestra que el resultado “ya estaba definido de antemano”.

Desde la bancada que conduce el diputado Cristian Ritondo aseguraron que LLA, el kirchnerismo y el bloque Innovación Federal contaban con los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. “El acuerdo ya estaba cerrado”, afirmaron, y subrayaron que la aprobación “no dependía matemáticamente de la presencia ni del voto del PRO”.

Más allá de la disputa por los votos, el PRO enfocó su reclamo en la falta de legalidad del tratamiento legislativo. “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, indicaron. En la misma línea, negaron haber facilitado la votación al retirarse del recinto, sino que tuvo que objetivo de "no convalidar" con su presencia un procedimiento "abiertamente inconstitucional". “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”, remarcaron.

Uno de los principales cuestionamientos del PRO apunta a la forma y el momento en que se realizó la votación. Denunciaron que "no existió dictamen previo, ni acuerdo de Labor Parlamentaria, ni circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos", y que el tema se trató y sin que el tema estuviera incluido en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que, sostienen, vulnera el artículo 63 de la Constitución Nacional.

La disputa se agravó luego de que el PRO confirmara que acudió a la Justicia para frenar los nombramientos. Ritondo presentó un recurso de amparo con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de lo votado. En el escrito de 29 páginas se sostiene que la presentación aprobada en Diputados se realizó “sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo y sin las formalidades requeridas”.

Durante la sesión, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, fue quien formalizó la propuesta para cubrir los cargos vacantes. “Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución”, expresó el diputado cordobés. Sus palabras generaron fuertes quejas en el recinto y provocaron la retirada del PRO, que anunció en ese momento que recurriría a la Justicia.

La presentación de Bornoroni profundizó un quiebre político entre el macrismo y el oficialismo, presente desde las elecciones legislativas nacionales de octubre, cuando algunos legisladores del PRO decidieron formar parte del bloque de LLA. Desde el PRO aseguraron el oficialismo no cumplió compromisos previos vinculados a las designaciones en la AGN. Según trascendió, el bloque amarillo aspiraba a que uno de los cargos fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca, algo que finalmente no ocurrió.

