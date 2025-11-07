“Un paraguas contra un tsunami”, el nuevo libro de Juan Tonelli que explora el miedo, el amor y la resiliencia

¿Qué hacemos con eso que nos paraliza? ¿Cómo seguimos cuando el miedo al fracaso, al rechazo o a no estar a la altura nos frena?

A veces la vida nos golpea sin aviso. Nos arrastra como un tsunami mientras, ingenuamente, intentamos protegernos con un paraguas. Pero los momentos difíciles llegan igual. Lo importante no es evitar el dolor, sino ver cómo podemos atravesarlo, aunque sea con el alma partida. Las historias reunidas en este libro se adentran en esos laberintos emocionales en los que todos nos perdemos alguna vez. Inspirados en personas reales, los relatos despliegan temas que nos tocan de cerca: el miedo a ser nosotros mismos, las cicatrices que deja el desamor, nuestros intentos desesperados de controlar lo que sentimos, los esfuerzos por huir de las contradicciones de la vida y la capacidad de conectar a pesar del dolor para salir de nuestro aislamiento. Aunque también son esperanzadores: hablan de abrirnos, de empezar de nuevo, de ver una salida.

Con una escritura sensible y honesta, Juan Tonelli pone palabras a esas emociones incómodas que todos tenemos y no sabemos nombrar. Y al hacerlo, algo se alivia y se empieza a aflojar. Porque nos reconocemos en cada historia, en eso que creíamos propio, vergonzante o incomprensible. Y entonces nos damos cuenta de que no estamos solos y podemos volver a creer.

Sobre el autor

Juan Tonelli tiene una singular formación que combina la academia, el deporte, el arte y el mundo empresarial y político. La alta competencia marcó su vida, siendo campeón nacional de squash y entrenador de la selección argentina. Egresó de la carrera de Ciencias Económicas de la UBA y del Instituto Nacional de Formación Política del Ministerio del Interior con medalla de oro. Estudió Ciencias de la Salud en Estados Unidos con el equipo del cual surgió La antidieta, el mayor best seller sobre nutrición de la historia. Ha recorrido un extenso camino como empresario, con diversas participaciones en el ámbito político.