Piñas, canastos y turistas en fuga: violenta pelea entre churreros alteró una playa de Mar Azul

La calma habitual de las playas de Mar Azul se vio abruptamente interrumpida por una violenta pelea entre vendedores ambulantes de churros que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales. El episodio ocurrió a plena luz del día, frente a decenas de turistas, incluidos niños, que debieron alejarse para evitar resultar heridos.

Las imágenes muestran un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que incluyó golpes de puño, patadas y canastazos, en medio de la arena y ante la sorpresa de quienes descansaban en la playa. La escena, más cercana a una gresca callejera que a un conflicto comercial, generó escenas de pánico momentáneo y obligó a varias familias a retirarse del lugar.

Según fuentes locales, el trasfondo del enfrentamiento estaría vinculado a la fuerte caída de las ventas durante la temporada de verano. La menor afluencia de consumo habría intensificado la disputa por el control de los sectores de playa con mayor concentración de público, donde los vendedores buscan asegurar ingresos en un contexto económico adverso.

El episodio también dejó en evidencia el malestar de los veraneantes por la ausencia de controles policiales o municipales en la zona. En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron la falta de presencia estatal en un balneario que suele promocionarse como tranquilo y familiar.

Pese a la violencia del cruce, el altercado se disolvió sin que se registraran detenidos ni heridos de gravedad, al menos según los reportes oficiales conocidos hasta el momento. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre la regulación del comercio ambulante y la necesidad de mayor prevención en los destinos turísticos durante la temporada alta.

Mientras el video continúa circulando y sumando reproducciones, Mar Azul intenta recuperar la postal de sosiego que la caracteriza, aunque la pelea dejó una marca incómoda en pleno verano.

